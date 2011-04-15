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02/08/2017
16:59

SoundCloud может продать свои доли компаниям Raine и Temasek

Популярный музыкальный онлайн-сервис SoundCloud Ltd. близок к продаже пакетов своих акций компаниям Raine Group и Temasek Holdings. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Сделка с американским банком Raine может быть закрыта к концу текущей недели, рассказал источник, пожелавший остаться неназванными. Банк, который специализируется на сделках в сфере технологий и медиабизнеса, ранее уже инвестировал в компанию Vice Media Inc., а также обсуждал с Softbank приобретение телекоммуникационной компании Sprint Corp.

Temasek - это сингапурская государственная инвестиционная фирма.

Условия вышеназванных сделок пока не раскрываются, а их целью является стабилизация положения SoundCloud на рынке.

Как сообщил Bloomberg в конце прошлой недели, SoundCloud вёл переговоры о продаже своих пакетов двум фирмам, а издание Billboard 1 августа писало о переговорах группы Raine с SoundCloud.

SoundCloud является очень популярным среди музыкантов и молодых музыкальных фанатов. Сервис привлёк уже более 175 млн пользователей. Он был основан в 2007 году в Стокгольме, а впоследствии переехал в Берлин. Однако в настоящее время SoundCloud переживает не лучшие времена - ему так и не удалось выйти на получение прибыли. В начале июля компания уволила 40% своих сотрудников и закрыла офисы в Лондоне и Сан-Франциско, а теперь рассматривает несколько возможностей привлечения денежных средств для поддержания своей деятельности.



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