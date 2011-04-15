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02/08/2017
17:03

ФАС усилит контроль за угольными компаниями

Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за угледобывающими компаниями в части выполнения постановления Правительства РФ о регистрации внебиржевых сделок (договоров) по поставкам энергетического угля. Об этом говорится в сообщении ФАС.

По словам заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина, неисполнение угольными компаниями требований постановления, в том числе препятствует формированию ликвидного индекса цены на уголь энергетический, что является сдерживающим фактором для развития этого рынка в целом.

"За нарушение порядка регистрации внебиржевых сделок по углю мы намерены привлекать компании к административной ответственности", - подчеркнул А.Голомолзин.

ФАС отмечает, что на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи размещены рекомендации для угольных компаний по регистрации внебиржевых договоров по поставкам угля. Также биржа готова оказать консультационную поддержку по вопросам выбора варианта автоматизации регистрации внебиржевых сделок по углю и проводить бесплатное индивидуальное обучение по регистрации внебиржевых сделок.


"AK&M" от 02.08.2017
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