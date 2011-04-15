Blackstone покупает у Energy Transfer Partners долю в газопроводе Rover за $1.57 млрд

Компания Blackstone договорилась с Energy Transfer Partners о покупке доли участия в крупнейшем магистральном газопроводе (МГП) Rover. Об этом сообщает журнал Neftegaz.ru со ссылкой на материалы Energy Transfer Partners.



В рамках сделки Blackstone Energy Partners и Blackstone Capital Partners купят 49.9% акций компании HoldCo. После закрытия сделки 50.1% HoldCo будет принадлежать Energy Transfer, а 49.9% - Blackstone.



HoldCo владеет 65-процентной долей в Rover Pipeline LLC. Таким образом, в результате данной сделки Blackstone получит 32.44% акций МГП Rover, который является крупнейшим строящимся газопроводом в США.



Сумма сделки составит $1.57 млрд, а её закрытие ожидается в IV квартале 2017 года.



Газопровод обеспечит поставки газа из сланцевых формаций Marcellus и Utica на рынки США и Канады. Его протяжённость составит более 1.12 тыс. км, пропускная мощность - 3.25 млрд куб. фт газа в сутки. Общая стоимость проекта оценивается в $4.2 млрд.



Blackstone в настоящее время активно скупает активы в формациях Marcellus. Так, в декабре 2016 года Alta Resources Development, находящаяся под управлением Blackstone Capital Partners, приобрела участки в сланцевой формации Marcellus у Anadarko Petroleum.



В мае 2017 года Noble Energy анонсировала сделку по продаже активов в формации Marcellus, правда, не называя покупателя. Однако вероятность того, что в сделке участвует Blackstone, очень высока.



Energy Transfer Partners, которая является оператором нефтепровода Dakota Access Pipeline, нуждается в привлечении средств. Полученные от Blackstone деньги компания планирует направить на выплату долга и финансирование текущих проектов.



Blackstone - одна из ведущих международных инвестиционных компаний. Под её управлением находятся активы стоимостью свыше $360 млрд. Компания инвестирует в рынок прямых инвестиций, недвижимость, государственные ценные бумаги, вторичные фонды.







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