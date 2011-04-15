Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/08/2017
17:09

Blackstone покупает у Energy Transfer Partners долю в газопроводе Rover за $1.57 млрд

Компания Blackstone договорилась с Energy Transfer Partners о покупке доли участия в крупнейшем магистральном газопроводе (МГП) Rover. Об этом сообщает журнал Neftegaz.ru со ссылкой на материалы Energy Transfer Partners.

В рамках сделки Blackstone Energy Partners и Blackstone Capital Partners купят 49.9% акций компании HoldCo. После закрытия сделки 50.1% HoldCo будет принадлежать Energy Transfer, а 49.9% - Blackstone.

HoldCo владеет 65-процентной долей в Rover Pipeline LLC. Таким образом, в результате данной сделки Blackstone получит 32.44% акций МГП Rover, который является крупнейшим строящимся газопроводом в США.

Сумма сделки составит $1.57 млрд, а её закрытие ожидается в IV квартале 2017 года.

Газопровод обеспечит поставки газа из сланцевых формаций Marcellus и Utica на рынки США и Канады. Его протяжённость составит более 1.12 тыс. км, пропускная мощность - 3.25 млрд куб. фт газа в сутки. Общая стоимость проекта оценивается в $4.2 млрд.

Blackstone в настоящее время активно скупает активы в формациях Marcellus. Так, в декабре 2016 года Alta Resources Development, находящаяся под управлением Blackstone Capital Partners, приобрела участки в сланцевой формации Marcellus у Anadarko Petroleum.

В мае 2017 года Noble Energy анонсировала сделку по продаже активов в формации Marcellus, правда, не называя покупателя. Однако вероятность того, что в сделке участвует Blackstone, очень высока.

Energy Transfer Partners, которая является оператором нефтепровода Dakota Access Pipeline, нуждается в привлечении средств. Полученные от Blackstone деньги компания планирует направить на выплату долга и финансирование текущих проектов.

Blackstone - одна из ведущих международных инвестиционных компаний. Под её управлением находятся активы стоимостью свыше $360 млрд. Компания инвестирует в рынок прямых инвестиций, недвижимость, государственные ценные бумаги, вторичные фонды.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100