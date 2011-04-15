ВВП РФ в III квартале вырастет 1.5-1.8%, ЦБ

Увеличение инвестиционного и потребительского спроса способствует ускорению годового темпа прироста ВВП. Согласно оценке, опубликованной в июльском выпуске информационно-аналитического комментария "Экономика: факты, оценки, комментарии", прирост ВВП в III квартале 2017 года достигнет 1.5-1.8%. Об этом говорится в сообщении Банка России.



В июне продолжился рост инвестиционной активности. Годовой темп прироста объёма строительных работ ускорился до максимального с июля 2013 года уровня, продолжился рост выпуска строительных материалов. Увеличение выпуска машиностроительной продукции вместе с ростом импорта оборудования удовлетворяло спрос компаний на товары инвестиционного назначения, подчёркивается в комментарии.



В этих условиях годовой темп прироста инвестиций в основной капитал во II квартале 2017 года, по оценке Банка России, ускорился до 3.5-4.5%. В III квартале прирост инвестиций сохранится на достаточно высоком уровне - 2.5-4%.



Безработица в июне оставалась низкой и находилась вблизи своего естественного уровня. В июне прекратилось падение реальных располагаемых денежных доходов населения в годовом сопоставлении.



В условиях роста заработной платы, а также постепенного восстановления кредитования населения повышался потребительский спрос. Оборот розничной торговли продолжил увеличиваться в помесячном сопоставлении с исключением сезонности, а годовой темп прироста показателя стал максимальным с января 2015 года, сообщает ЦБ.







"AK&M" от 02.08.2017