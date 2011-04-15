Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 августа 2017 года



МЕНЯЕМ МЕТРЫ НА КИЛОМЕТРЫ

МОСКВИЧАМ ПРЕДЛОЖАТ ПЕРЕЕХАТЬ В КВАРТИРЫ ПОБОЛЬШЕ В РАЙОНАХ ПОДАЛЬШЕ





Как стало известно "Ъ", московские власти готовы предложить переселенцам из ветхого фонда еще один вариант выбора жилья - квартиры большей площади без доплаты, но в более дешевом районе в пределах округа. Эту схему можно применить по всему городу: разница в цене жилья в соседних районах может достигать 15%. Есть риск, что она понравится многим жителям сносимых домов и вызовет дефицит дешевого жилья.





ОТХОДЫ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ

"РОСТЕХ" ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ СЕМЬ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ТЭС



Как выяснил "Ъ", подконтрольный "Ростеху" фонд "РТ-Инвест" намерен увеличить число проектов по строительству мусоросжигающих ТЭС (МТЭС) в регионах РФ. Фонд, уже получивший право строить пять МТЭС в Подмосковье и Татарстане, планирует построить еще четыре станции в Московской области и три мусоросжигательных проекта на юге России - в Сочи, в районе Минеральных Вод, а также на Тамани - для сжигания крымского мусора.





"ТРАНСКОНТЕЙНЕРУ" НАРИСОВАЛИ БУДУЩЕЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕКОМЕНДОВАЛИ ПРОДАВАТЬ АКТИВ



Дискуссия о продаже или сохранении у ОАО РЖД контрольного пакета "Трансконтейнера" вошла в финальную стадию. Аналитический центр при правительстве (АЦ) представил Белому дому предложения о судьбе пакета, придя к выводу, что продажа целесообразна, причем чем больше пакет, тем лучше. По словам источников "Ъ", ведомства склоняются к продаже всего пакета ОАО РЖД целиком, но не уверены, что наилучшим покупателем будет "Сумма" Зиявудина Магомедова, давно готовая купить актив. Впрочем, правительству представлена и альтернатива - сохранение актива под контролем монополии.





БЕССПОРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ

КОЛЛЕКТОРЫ УСПЕШНО ОСПАРИВАЮТ В СУДЕ ПРЕТЕНЗИИ ФССП



За полгода работы закона о взыскании долгов физлиц Федеральная служба судебных приставов (ФССП) составила и направила в суды около 90 протоколов о нарушениях. Почти треть из них взыскатели смогли оспорить. Участники рынка считают, что в дальнейшем число оспариваемых нарушений возрастет: успешным опытом коллег могут воспользоваться те взыскатели, которые до сих пор не пытались оспаривать решения ФССП, полагая, что это практически безнадежно.





КАЗАХСТАНУ НЕ ХВАТИЛО СВОЕГО ПАРКА

АСТАНА ОТМЕНИЛА ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД РОССИЙСКИХ ВАГОНОВ



Как выяснил "Ъ", Казахстан со вторника отменил введенный в начале мая запрет на курсирование в стране российских инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось. Формально запрет обосновывался неготовностью местной инфраструктуры, но вряд ли за три месяца эта ситуация могла измениться. В Казахстане причину отмены не поясняют, но, по мнению источников "Ъ", снятие запрета связано с дефицитом парка в Казахстане.





НА УКРАИНЕ МЕНЯЮТСЯ ЗАВОДАМИ

ИСД МОЖЕТ ОТДАТЬ ДНЕПРОВСКИЙ МЕТКОМБИНАТ



Украинский Индустриальный союз Донбасса (ИСД), основным кредитором которого на рынке считают ВЭБ, одобрил выкуп Днепровским меткомбинатом (ДМК) его долгов на 12 млрд гривен ($464 млн) перед "Метинвестом" Рината Ахметова. Источник финансирования сделки неясен: у ДМК с начала года не было денег на работу. Но комбинат все же запустился, а возглавил его экс-глава Енакиевского метзавода "Метинвеста", который в марте экспроприировали в непризнанной ДНР. Источники "Ъ" не исключают, что в будущем ДМК отойдет "Метинвесту" вместо потерянного в Донбассе актива.





ТУРИСТЫ ПЕРЕБИРАЮТСЯ В БОЛЬШОЙ СОЧИ

ДОЛЯ КУРОРТА РАСТЕТ В СТРУКТУРЕ ПРОДАЖ ВНУТРЕННИХ ТУРОВ



Этим летом курорты Большого Сочи оказались самыми устойчивыми к продолжающемуся падению спроса туристов на поездки по России. В общей структуре продаж их доля составила 65%, заметно увеличившись по сравнению с прошлым годом. Остальные популярные направления, в том числе Крым, напротив, показали отрицательную динамику.





"САПСАН" СМЕНИЛ ИЗДАТЕЛЯ НА ХОДУ

РУБЕН ВАРДАНЯН ПРОДАЛ БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ RBE GROUP



RBE Group Андрея Шокина, поставляющая питание в поезда РЖД, вышла на рынок медиа. Компания приобрела у бизнесмена Рубена Варданяна и его партнеров издателя бортовых журналов для поездов "Сапсан" и самолетов UTair. Этот бизнес RBE намерена развивать параллельно с развлекательным порталом "Сапсана", через который можно заказывать еду в поезде.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 03.08.2017