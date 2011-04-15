Дайджест газеты "Ведомости" от 3 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 3 августа 2017 года.





ИМПЛАНТ ДЛЯ СОТРУДНИКА



Американская компания 32 Market, которая производит торговые киоски для офисов, начала вживлять микрочипы под кожу сотрудников: они заменяют забытый дома пропуск, кредитку, визитные карточки. Чипирование проводится добровольно, согласилось 50 сотрудников. А шведская компания BioHax International, партнер 32 Market, вшила чипы 150 сотрудникам инкубатора стартапов Epicenter. Цена чипирования в расчете на одного сотрудника - $300. Через несколько лет технологию возьмут на вооружение и российские работодатели, считают эксперты. Ее достоинства в универсальности, сферы применения гораздо шире, нежели у традиционных систем контроля доступа по магнитным пропускам, отпечаткам пальцев или ладоней. Сейчас в России о новой технологии знает 46% компаний, 27% считают чипы удобной заменой пропуска.





"НУЖНО ОТДЕЛИТЬ ТЕХ, КТО ПЛАТИТ, ОТ ТЕХ, КТО ЛЕЧИТ"



Партнер "Тим драйва" Леонид Меламед рассказывает об управлении и финансировании проектов в медицине и фармацевтике и советует изменить систему здравоохранения.



Управляющую компанию "Тим драйв" (управляет сетью частных клиник "Доктор рядом") Леонид Меламед и Владимир Гурдус, медики по образованию, учредили в ноябре 2011 г. Решив создать собственный бизнес, Меламед ушел с поста президента АФК "Система". "Хотелось попробовать не реорганизовывать и поднимать на новый уровень уже существующий крутой бизнес (чем я занимался и в МТС, и в "Системе"), а еще раз, как в 1991 г., как с "Росно", создать что-то с нуля", - объяснил "Ведомостям" Меламед в апреле 2012-го. Что с тех пор изменилось в отечественной медицине, читайте в интервью.





БЕДНЫЕ, НО СЧАСТЛИВЫЕ



Реальные доходы россиян падают уже почти три года, но парадоксальным образом такое обеднение не делает их несчастными.



Как подсчитал ВЦИОМ, те же самые три года уровень счастья держится на стабильно высоком уровне, а в апреле 2017 г. и вовсе вышел на рекордные с начала измерений в 1990 г. 85% - шестеро счастливчиков против одного несчастливого. Данные ВЦИОМа в целом совпадают с данными "Евробарометра" (собирает РАНХиГС), согласно которым счастливыми себя в последние три года стабильно называют около 75% опрошенных россиян.



Социологи объясняют большое количество счастливых тем, что для россиян счастье не в деньгах. Эту максиму любят повторять и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. По словам ведущего эксперта ВЦИОМа Олега Чернозуба, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам, как правило, хватает общего благополучия в семье (с ним связывают свое состояние 33% опрошенных) и нормального здоровья (22%).





INSTAGRAM УДАЧНО СКОПИРОВАЛ SNAPCHAT



Россия вошла в топ-5 стран, которые больше всего любят функцию Instagram Stories, сообщила соцсеть.



Чаще всего пользуются этой функцией пользователи Instagram из США, далее следуют Бразилия, Индонезия и Турция.Функция Instagram Stories запущена год назад. Она позволяет публиковать исчезающие через 24 часа фото и видео. Компания, принадлежащая крупнейшей в мире социальной сети Facebook, фактически скопировала эту функцию у Snapchat. Последний сервис вышел этой весной на IPO, его называют одним из основных конкурентов Facebook. Как пишет Techcrunch, сервис, принадлежащий Facebook, все более эффективно копирует конкурента - если Stories появились на Instagram спустя три года после запуска Snapchat, то аналогичные стикеры - уже в апреле, спустя лишь четыре месяца после их появления у Snapchat. Запуск Stories оказался успешным, утверждает Instagram.





ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НАЧАЛИ СНИЖАТЬСЯ. НО В ЭТОМ ГОДУ СНИЖЕНИЕ БУДЕТ БОЛЕЕ МЕДЛЕННЫМ, ЧЕМ ОБЫЧНО





На прошлой неделе с 25 по 31 июля потребительские цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. В последний раз за неделю они снижались год назад - в августе 2016 г. Неделей ранее рост цен оказался нулевым - впервые с середины мая, а до этого два месяца они росли на 0,1% каждую неделю, кроме начала июля.



Сильнее в июне снижались цены на фрукты и овощи - на прошлой неделе они упали на 3,7%, а до этого - на 2,2%, 1,7% и 0,7%. До этого три месяца они, напротив, дорожали, а в июне цены на них выросли на 8,3%, что ускорило инфляцию до 4,4% в годовом выражении.





$750 НЕКУДА ДЕВАТЬ



Борясь с укреплением франка, ЦБ Швейцарии накопил $750 млрд. И теперь не знает, как распорядиться ими.



Чтобы ослабить франк, в который многие международные инвесторы вкладывались как в безопасный актив, ЦБ Швейцарии покупал иностранные валюты и активы в них. Он накопил акции, облигации и денежные средства на $750 млрд. Это вызвало оживленные споры в стране: что делать с такой суммой?



Пока центробанк хранит эти средства и инвестирует за рубежом. Так, на конец марта ему принадлежали акции Apple на $2,7 млрд. Некоторые политики и многие экономисты предлагают создать отдельный суверенный фонд, который бы инвестировал значительную часть этих денег в Швейцарии.



Прибыль центробанка в прошлом году составила 24,5 млрд швейцарских франков ($25,4 млрд), или около $3000 на каждого жителя страны. Прибыль получают центробанки и других стран.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 03.08.2017