Повтор! Росстат с 25 по 31 июля зафиксировал дефляцию в 0.1%

Росстат с 25 по 31 июля зафиксировал дефляцию в 0.1%, с начала года инфляция составила 2.6%. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.



За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3.7%, в том числе на капусту белокочанную - 14.3%, картофель - 7.3%, помидоры - 6.2%, морковь - 5.4%.



Яйца куриные стали дешевле на 1.2%, куры, масло подсолнечное, мука, крупа гречневая и пшено - на 0.2-0.6%. Одновременно цены на сахар-песок выросли на 0.7%, говядину, свинину, баранину, колбасу вареную, маргарин, хлеб, рис, вермишель и конфеты шоколадные - на 0.1-0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0.1%.



"AK&M" от 02.08.2017