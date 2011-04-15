Повтор! Объём торгов на Московской Бирже в июле вырос на 14.8% до 75.4 трлн руб.

Объём торгов на Московской Бирже в июле 2017 года вырос на 14.8% до 75.4 трлн руб., говорится в сообщении биржи.



Объём торгов на фондовом рынке увеличился на 23.8% до 2.012 трлн руб. (здесь и далее без учёта однодневных облигаций).



Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 714 млрд руб. Среднедневной объём торгов составил 34 млрд руб.



Объём торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 34% до 1.306 трлн руб. Среднедневной объём торгов - 62.2 млрд руб.



В июле на фондовом рынке Московской Биржи размещены 35 облигационных займов, объём размещения составил 1.374 трлн руб.



Объём торгов производными финансовыми инструментами на Московской Бирже в июле составил 7.1 трлн руб. (7.8 трлн руб. в июле 2016 года) или 140.6 млн контрактов (139.6 млн контрактов в июле 2016 года). Объём торгов фьючерсными контрактами составил 133.8 млн контрактов, опционными контрактами - 6.9 млн контрактов.



Объём открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 931.2 млрд руб. (600.4 млрд руб. в июле 2016 года).



Объём торгов на валютном рынке увеличился на 3.7% до 26.8 трлн руб. Среднедневной объём торгов на валютном рынке Московской Биржи составил 1.278 трлн руб., или $21.4 млрд по сравнению с 1.232 трлн руб., или $19.2 млрд в июле 2016 года.



Совокупный объём торгов на денежном рынке вырос на 28.9% до 32.3 трлн руб., среднедневной объём операций составил 1.54 трлн руб. Объём торгов в режиме РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) составил 20.2 трлн руб. (13.2 трлн руб. в июле 2016 года).



Суммарный объём торгов драгоценными металлами в июле 2017 года увеличился на 10.8% до 11.3 млрд руб. Общий объём биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам июля составил 342.2 млн руб.





"AK&M" от 02.08.2017