ВЭБ и Минздрав запустят пилотные проекты на блокчейне

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провели рабочую встречу по вопросу внедрения технологии блокчейн в здравоохранении. Об этом говорится в сообщении банка.



По итогам встречи были определены возможные пилотные проекты Минздрава, которые в ближайшее время будут реализованы на платформе блокчейн совместно с ВЭБом.



В ходе встречи глава Минздрава заявила, что министерство заинтересовано в сотрудничестве с ВЭБом и готово в кратчайшие сроки приступить к проработке и реализации проектов на платформе блокчейн.



В.Скворцова подчеркнула, что внедрение цифровых технологий - это приоритетное направление работы Минздрава, отметив, что на прошлой неделе Президент России Владимир Путин подписал закон об информационных технологиях в здравоохранении и медицине, который в частности предусматривает электронный документооборот и выписку электронных рецептов, возможность оказания телемедицинской помощи. Планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации пациентов электронного Правительства, а информационный обмен осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.



В июле состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении, которую возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Целями рабочей группы являются координация действий госорганов для внедрения блокчейна в России, решение проблем, препятствующих развитию этой технологии, формирование механизмов внедрения блокчейна в госорганах.



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"AK&M" от 03.08.2017