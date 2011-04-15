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03/08/2017
11:35

ВЭБ и Минздрав запустят пилотные проекты на блокчейне

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провели рабочую встречу по вопросу внедрения технологии блокчейн в здравоохранении. Об этом говорится в сообщении банка.

По итогам встречи были определены возможные пилотные проекты Минздрава, которые в ближайшее время будут реализованы на платформе блокчейн совместно с ВЭБом.

В ходе встречи глава Минздрава заявила, что министерство заинтересовано в сотрудничестве с ВЭБом и готово в кратчайшие сроки приступить к проработке и реализации проектов на платформе блокчейн.

В.Скворцова подчеркнула, что внедрение цифровых технологий - это приоритетное направление работы Минздрава, отметив, что на прошлой неделе Президент России Владимир Путин подписал закон об информационных технологиях в здравоохранении и медицине, который в частности предусматривает электронный документооборот и выписку электронных рецептов, возможность оказания телемедицинской помощи. Планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации пациентов электронного Правительства, а информационный обмен осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В июле состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении, которую возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Целями рабочей группы являются координация действий госорганов для внедрения блокчейна в России, решение проблем, препятствующих развитию этой технологии, формирование механизмов внедрения блокчейна в госорганах.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 03.08.2017
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