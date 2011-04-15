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03/08/2017
11:45

Утвержден паспорт проекта "Новые кадры современного здравоохранения"

Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт приоритетного проекта "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Ключевая цель проекта - обеспечить отрасль квалифицированными специалистами за счёт внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности - аккредитации специалистов - и внедрить систему непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей.

Срок реализации проекта: с июля 2017 года по 2025 год. К 2020 году 25% специалистов должны получить допуск к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, в 2025 году - 100% специалистов. Для этого в 2018 году будет обеспечено функционирование 97 аккредитационно-симуляционных центров, в 2019 году - 105 центров, а в 2025 году - 114.

В 2017 году 20% врачей будут получать непрерывное дополнительное профессиональное образование с использованием интерактивных образовательных модулей; в 2019 году их доля должна составить 60%, а в 2025 году - 99%.

К концу 2019 года будет разработано 64 актуализированных образовательных стандарта подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры с учётом требований профессиональных стандартов. В 2017 году будет разработано 1000 интерактивных образовательных модулей, включённых в систему непрерывного медицинского образования, в 2019 году таких модулей должно быть не менее 3000, в 2025 году - 5000.


"AK&M" от 03.08.2017
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