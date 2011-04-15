Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО за первое полугодие выросла на 43.8% до 18.698 млрд руб.

Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 43.8% до 18.698 млрд руб. с 13.004 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 27% до 613.879 млрд руб. с 483.244 млрд руб., валовая прибыль - на 26.9% до 147.233 млрд руб. со 115.998 млрд руб., показатель EBITDA - на 37% до 50 млрд руб. с 36.498 млрд руб., операционная прибыль - на 25.6% до 32.498 млрд руб. с 25.864 млрд руб.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 марта 2017 года под управлением компании находилось 9817 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и европейской части России. Сеть включает 9002 магазина "Пятерочка", 544 супермаркета "Перекресток", 90 гипермаркетов "Карусель" и 181 магазин "Экспресс". Под управлением компании находится 36 распределительных центров и 2293 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.



Акционерами X5 (по данным на 1 июня 2017 года) являются: "Альфа-групп" - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11.43%, директоры X5 - 0.06%, казначейские акции - 0.01%, акционеры с владением меньше 3% - 40.63%.



Выручка X5 Retail Group за I квартал 2017 года выросла на 26.5% до 293.078 млрд руб. с 231.611 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 30.1% до 222.941 млрд руб. со 171.369 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 19.8% до 44.964 млрд руб. с 37.541 млрд руб., "Карусель" - на 10.7% до 21.055 млрд руб. с 19.017 млрд руб.







"AK&M" от 03.08.2017