Ростех и "СТАН" создадут СП для развития отечественного станкостроения

На базе Савеловского машиностроительного завода (СМЗ) госкорпорации "Ростех" в городе Кимры будет создано совместное предприятие по производству высокоточных деталей для российских корпораций. Об этом сообщил Ростех.



Совместное предприятие будет специализироваться на механической обработке деталей. Для промышленных компаний передача производства деталей на аутсорсинг - это дополнительная возможность увеличить эффективность работы и снизить затраты. Мощности будут расположены на Савеловском машиностроительном заводе. "СТАН" со своей стороны предоставит технологичное оборудование и привлечёт к реализации проекта дополнительные кадры. Сроки создания СП и иные существенные параметры будут определены в ходе оценки активов и структурирования сделки.



ООО "Савеловский станкостроительный завод" было создано в 2016 году на базе производственных площадей Савеловского машиностроительного завода. Предприятие показывает пример успешного опыта сотрудничества "СТАНа" и госкорпорации "Ростех": за полтора года оно стало одним из лидеров в производстве высокоточных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ и поставляет продукцию для ведущих авиа- и двигателестроительных предприятий, компаний нефтеперерабатывающей промышленности, атомной энергетики, ОПК. Именно за счёт расширения уже существующего партнёрства стороны планируют создать совместную производственную площадку, которая обеспечит продукцией Ростех, ОАК, ОСК, КТРВ, Роскосмос и другие компании.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



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