Ростех стал бенефициаром компании "Атлас-карт"

Совместное предприятие концерна "Автоматика" госкорпорации "Ростех" и компании "Петер-сервис", входящей в структуру USM Holdings, - Центр передовых технологий, стало одним из владельцев ЗАО "Атлас-карт". В результате госкорпорация вошла в число бенефициаров "Атлас-карт", говорится в сообщении Ростеха.



Помимо этого, научно-технический центр "Атлас", с 2008 года находившийся в ведении Минкомсвязи России, переводится в концерн "Автоматика".



Таким образом, Ростех продолжает работу по созданию технологий для цифровой экономики, в соответствии с поручением президента страны, данным в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию, запустить "масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения - цифровой экономики".



Научно-технический центр "Атлас" занимается производством средств, обеспечивающих криптографическую защиту, шифрование, целостность и достоверность передаваемой информации. Ранее компания "Атлас" в течение нескольких лет вела разработку и внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).



Компания "Атлас-карт", созданная в 2003 году бывшими сотрудниками НТЦ "Атлас", специализируется на предоставлении услуг в сфере информационной безопасности и информационных технологий. Предприятие занимается созданием программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов с использованием шифровальных и криптографических алгоритмов.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



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