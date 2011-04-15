Ростех и РЖД займутся развитием отечественного вагоностроения

Госкорпорация "Ростех" и холдинг "Российские железные дороги" создадут постоянную рабочую группу для разработки решений, направленных на стратегическое развитие российского вагоностроения. Об этом говорится в сообщении компаний по итогам рабочей встречи генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова и президента РЖД Олега Белозерова.



Рабочая группа будет заниматься вопросами реализации долгосрочного контракта на поставку холдингу РЖД инновационных вагонов до 2019 года. Ростех и РЖД также планируют совместно провести полный цикл работ по проекту перспективных моделей грузовых вагонов, от подготовки технического задания до создания опытных образцов и запуска производства.



Другими направлениями сотрудничества станут создание сети сервисных центров по ремонту инновационных полувагонов, сотрудничество в сегменте логистики и развитие экспортного потенциала отечественного подвижного состава.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2016 год по МСФО выросла на 25.81% до 10.294 млрд руб. с 8.182 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.15% до 2.133 трлн руб. с 1.991 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) снизилась на 32.04% до 94.099 млрд руб. со 138.471 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 54.94% до 34.695 млрд руб. с 22.392 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 15.4% до 443 млрд руб. с 384 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 23.6% с 21.8%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2016 год по РСБУ увеличилась в 20.44 раза до 6.5 млрд руб. с 318 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.42% до 1.577 млрд руб. с 1.511 млрд руб., прибыль от продаж - на 40.17% до 117.173 млн руб. с 83.592 млн руб., прибыль до налогообложения - на 74.76% до 43.621 млн руб. с 24.961 млн руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2017 года по РСБУ снизилась на 3.25% до 14.131 млрд руб. с 14.605 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 5.97% до 409.023 млрд руб. с 385.972 млрд руб.



"AK&M" от 03.08.2017