Руководство ОЭЗ "Алабуга" намерено привлечь около 60-ти китайских инвесторов для создания СП

ОЭЗ "Алабуга" планирует создать совместное предприятие с партнёрами из Китая для развития инфраструктуры особой экономической зоны. Об этом рассказал гендиректор ОЭЗ "Алабуга" в ходе заседания российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, говорится в материалах Минэкономразвития РФ.



Заседание прошло в Шанхае под председательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра коммерции КНР Чжун Шаня. В своём выступлении гендиректор "Алабуги" рассказал о возможностях и льготах, которые может получить бизнес на этой территории.



Планируется, что создание совместного предприятия позволит привлечь в ОЭЗ не менее 60-ти китайских инвесторов с общим объёмом вложений до 180 млрд руб., а также увеличить налоговые поступления в бюджеты разных уровней до 6 млрд руб. в год и создать до 8 тыс. новых рабочих мет.



Для китайской стороны участие в проекте открывает перспективы выхода на российский рынок, доступ к сырью и возможность создать благоприятные условия для бизнесменов из КНР, которые хотят работать в России.



ОЭЗ "Алабуга" создана решением Правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана и является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. На её долю приходится 68% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрировано 55 компаний-резидентов, 22 завода уже действуют. Объём законтрактованных частных инвестиций составляет 155.8 млрд руб., из них 100.2 млрд руб. уже освоено. Объём государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ "Алабуга" составил 25.7 млрд руб. Создано более 5.5 тыс. рабочих мест.





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