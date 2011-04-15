Чистая прибыль АИЖК по МСФО в первом полугодии увеличилась на 16.2% до 6.7 млрд руб.

Чистая прибыль АИЖК по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась на 16.2% до 6.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АИЖК.



Рентабельность собственных средств за первое полугодие (в годовом выражении) достигла 9.5% по сравнению с 8.5% за аналогичный период прошлого года.



Портфель ипотечных активов по состоянию на 30 июня 2017 года составил 316.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 16.4%.



Портфель арендного жилья и апартаментов на 30 июня 2017 года достиг 23,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 750%.



Достаточность собственных средств на 30 июня 2017 года составила 30.6% по сравнению с 34.6% по состоянию на 31 декабря 2016 года.



АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



Чистая прибыль АИЖК по МСФО за 2016 год увеличилась на 58.8% до 13.7 млрд руб. Чистые процентные доходы АИЖК упали на 2.1% до 18.984 млрд руб. с 19.391 млрд руб.





"AK&M" от 03.08.2017