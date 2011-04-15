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03/08/2017
14:44

Между Москвой и Кисловодском начал курсировать двухэтажный поезд

Двухэтажный поезд N 3/4 сообщением Москва - Кисловодск формирования Северо-Кавказского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) 2 августа отправился в свой первый рейс из Кисловодска в Москву. Как сообщает пресс-служба ОАО "РЖД", обратно из Москвы он выедет 4 августа.

На Юге России поезд будет делать остановки на 8-ми станциях: Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир-Ростовский, Кавказская, Тихорецкая и Ростов-Главный.

Двухэтажный состав станет курсировать 1 раз в 3 дня, а в остальные дни по маршруту продолжит следовать поезд N 3/4 в одноэтажном исполнении.

В состав нового поезда входят двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ, штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающего его лица, а также вагон-ресторан.

Инновационный подвижной состав позволил обеспечить не только комфортные условия поездки, но и привлекательные тарифы. Так, маршрут Москва - Кисловодск - Москва включен в систему динамического ценообразования, которая предусматривает изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.

Чистая прибыль РЖД за 2016 год по МСФО выросла на 25.81% до 10.294 млрд руб. с 8.182 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.15% до 2.133 трлн руб. с 1.991 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) снизилась на 32.04% до 94.099 млрд руб. со 138.471 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 54.94% до 34.695 млрд руб. с 22.392 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 15.4% до 443 млрд руб. с 384 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 23.6% с 21.8%.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2016 год по РСБУ увеличилась в 20.44 раза до 6.5 млрд руб. с 318 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.42% до 1.577 млрд руб. с 1.511 млрд руб., прибыль от продаж - на 40.17% до 117.173 млн руб. с 83.592 млн руб., прибыль до налогообложения - на 74.76% до 43.621 млн руб. с 24.961 млн руб.

Чистая прибыль РЖД за I квартал 2017 года по РСБУ снизилась на 3.25% до 14.131 млрд руб. с 14.605 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 5.97% до 409.023 млрд руб. с 385.972 млрд руб.

"AK&M" от 03.08.2017
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