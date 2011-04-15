Ингосстрах выплатил более $222 тыс. в связи с повреждением воздушного судна

СПАО "Ингосстрах" произвело выплату перестраховочного возмещения в размере $222.473 тыс. в связи с повреждением двигателя воздушного судна MD81. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Как было установлено расследованием, повреждение двигателя произошло в результате столкновения с птицей при взлёте воздушного судна в феврале 2016 года. Повреждения двигателя воздушного судна были квалифицированы как страховой случай.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 03.08.2017