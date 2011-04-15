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03/08/2017
15:52

Ростех и Marathon Group объединяют фармацевтические активы

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и президент инвестиционной компании Marathon Group Александр Винокуров договорились об объединении фармацевтических активов для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

В состав объединённой компании войдут предприятия холдинга "Нацимбио" (входит в Ростех), дистрибьюторские и производственные активы Marathon Group, в частности, один из крупнейших российских дистрибьюторов - "СИА Групп".

Предполагается, что в качестве корпоративной платформы выступит Нацимбио, иные существенные параметры будут определены в ходе оценки активов и структурирования сделки. Сделку планируется закрыть до конца года.

Работа новой фармацевтической компании будет направлена на дальнейшую реализацию стратегии Ростеха по обеспечению биологической безопасности государства. Объединенная структура сконцентрируется на разработке и производстве инновационных отечественных лекарственных препаратов, на её базе также будет создан национальный фармацевтический дистрибьютор.

К настоящему моменту Ростех и Marathon Group уже имеют опыт плодотворного сотрудничества: компании реализуют ряд совместных проектов на базе заводов "Синтез" и "Форт".

Marathon Pharma производит около 350 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий (большая часть которых входит в список ЖНВЛП), является лидером в производстве антибиотиков цефалоспоринового ряда, а также антигриппозных вакцин. Дистрибьютор "СИА Групп", в свою очередь, имеет развитую логистическую инфраструктуру, сбытовая сеть включает в себя более 12 тыс. клиентов, почти 30 тыс. точек доставки продукции, 39 региональных представительств от Калининграда до Владивостока.

Входящий в "Ростех" холдинг "Нацимбио" специализируется на производстве вакцин, противотуберкулезных лекарственных препаратов, препаратов крови, лекарственных препаратов для лечения вирусных гепатитов.

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.

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