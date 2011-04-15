Китайский инвестфонд China Investment хочет купить пакет "префов" Транснефти

Китайский государственный инвестфонд China Investment Corporation (CIC) в беседах с руководством ПАО "Транснефть" интересовался возможностью купить пакет привилегированных акций компании. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на слова президента Транснефти Николая Токарева.



По его словам, данный вопрос сейчас прорабатывается. "В принципе, я их понимаю - наверное, это было бы интересно им. Мы подтвердили такую готовность, и наши партнеры по, так сказать, альянсу - мы поддержали эту идею", - сказал Н.Токарев.



Таким образом, вполне вероятно, что Транснефть приобретёт новых китайских партнёров, добавил глава компании.



В июле текущего года руководители Транснефти и CIC провели несколько рабочих встреч, на которых обсуждались перспективы взаимодействия, сообщала ранее пресс-служба российской компании. Подробности обсуждения не раскрывались.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 100% голосующих акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2016 год по МСФО выросла на 62.39% до 232.907 млрд руб. со 143.427 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3.98% до 848.134 млрд руб. с 815.652 млрд руб., операционная прибыль - на 9.89% до 279.694 млрд руб. с 254.515 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 82.07% до 301.422 млрд руб. со 165.553 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.84 раза до 28.145 млрд руб. с 9.916 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.06% до 413.836 млрд руб. с 397.688 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 2.34 раза до 8.767 млрд руб. с 20.481 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.9 раза до 34.602 млрд руб. с 11.921 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"