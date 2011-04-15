Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/08/2017
17:39

ФАС разрешила компании "ВТБ Проект" купить 100% акций "Главкино"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела ходатайство ООО "ВТБ Проект" (дочерняя структура ПАО "Банк ВТБ") о приобретении 100% акций "Главкино". Об этом говорится в материалах ведомства.

По результатам рассмотрения принято решение об удовлетворении данного ходатайства.

Как сообщалось ранее, "ВТБ Проект" намерен купить 100% кинотелевизионной студии "Главкино" за 500 тыс. руб. Свои доли компании продают частный инвестор Виталий Головачёв (50%), благотворительный фонд "Виктория" (16.7%; учредитель фонда - владелец "Уралсиба" Николай Цветков), режиссёр Фёдор Бондарчук (11.7%), кинопродюсер Илья Бачурин (5%) и другие.

В каждом случае сумма сделки составила 100 тыс. руб. (то есть в целом 500 тыс. руб.). При этом номинальная стоимость долей выше - уставный капитал "Главкино" составляет 40 млн руб. Договоры были заключены 21 июля. При этом участники сделки сообщили, что она "ещё не закрыта". Как сказано в договорах, доли переходят к покупателю с момента внесения записей в ЕГРЮЛ.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ в январе-мае 2017 года в январе-мае выросла в 27.8 раза до 50.1 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 189 млрд руб., увеличившись на 12.8%.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100