ФАС разрешила компании "ВТБ Проект" купить 100% акций "Главкино"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела ходатайство ООО "ВТБ Проект" (дочерняя структура ПАО "Банк ВТБ") о приобретении 100% акций "Главкино". Об этом говорится в материалах ведомства.



По результатам рассмотрения принято решение об удовлетворении данного ходатайства.



Как сообщалось ранее, "ВТБ Проект" намерен купить 100% кинотелевизионной студии "Главкино" за 500 тыс. руб. Свои доли компании продают частный инвестор Виталий Головачёв (50%), благотворительный фонд "Виктория" (16.7%; учредитель фонда - владелец "Уралсиба" Николай Цветков), режиссёр Фёдор Бондарчук (11.7%), кинопродюсер Илья Бачурин (5%) и другие.



В каждом случае сумма сделки составила 100 тыс. руб. (то есть в целом 500 тыс. руб.). При этом номинальная стоимость долей выше - уставный капитал "Главкино" составляет 40 млн руб. Договоры были заключены 21 июля. При этом участники сделки сообщили, что она "ещё не закрыта". Как сказано в договорах, доли переходят к покупателю с момента внесения записей в ЕГРЮЛ.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ в январе-мае 2017 года в январе-мае выросла в 27.8 раза до 50.1 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 189 млрд руб., увеличившись на 12.8%.



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