Суд поддержал решение ФАС по самому массовому картелю

Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России по делу о картеле на торгах на поставку вещевого имущества для нужд МВД, ФСБ и ФТС. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Раскрытый картель беспрецедентен по своему размаху - виновными признаны более 90 юридических лиц, напоминает антимонопольное ведомство.



В ходе расследования выявлено 18 открытых аукционов в электронной форме, которые прошли в условиях сговора участников на общую сумму более 3.5 млрд руб.



Участниками картеля была разработана система "квот", которые рассчитывались с учётом начальной цены контракта пропорционально количеству участников аукциона. "Квоты" можно было получить, обменять или накопить. После накопления определенного количества "квот" и достижения договорённостей с остальными участниками картеля, один из сговорившихся мог стать "контрактодержаталем" по аукциону.





"AK&M" от 03.08.2017