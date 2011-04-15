Сбербанк и Минэкономразвития заключили соглашение о субсидировании кредитов на 20.8 млрд руб.

Сбербанк и Минэкономразвития подписали "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета банку на возмещение недополученных им доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке". Об этом говорится в сообщении банка.



Программа является государственным механизмом финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) и реализуется Минэкономразвития РФ.



Лимит средств на выдачу кредитов на льготных условиях на 2017 год для Сбербанка установлен в размере 20.8 млрд руб.



Программа предусматривает предоставление кредитов субъектам МСП на следующих льготных условиях: сумма кредита - от 5 млн руб. до 1 млрд руб. включительно.



Цель кредитования - реализация инвестиционных проектов, создание или приобретение основных средств, включая строительство, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации.



Процентная ставка для субъектов малого предпринимательства - не более 10.6% и не более 9.6% для субъектов среднего предпринимательства. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Срок кредита - до 5 лет. Обеспечение - в соответствии с условиями выбранного кредитного продукта.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале 2017 года выросла на 54% до 155 млрд руб. В том числе за март прибыль составила 50.4 млрд руб. Активы в марте сократились на 1.2% до 21.3 трлн руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле 2017 года составила 207.062 млрд руб. по сравнению со 142.327 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход банка увеличился относительно четырёх месяцев 2016 года на 5% и составил 376.9 млрд руб.



"AK&M" от 03.08.2017