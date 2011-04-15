Дайджест газеты "Ведомости" от 4 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 4 августа 2017 года.





"У НАС ТАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОТМОРОЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ"



Обладатель Гран-при "Кинотавра" 2017 г. режиссер Борис Хлебников объясняет, почему не смотрит свои фильмы, чего не понимает в театре и чем отличаются разные поколения режиссеров и сценаристов.



Борис Хлебников не смотрит свои фильмы и смущается на встречах с публикой. Два года учился на биолога, собирался стать энтомологом и изучать насекомых. Но любовь к кино и четыре-пять просмотренных фильмов в день в итоге оказались решающими. Так Хлебников оказался на киноведческом во ВГИКе: на режиссуру даже замахиваться боялся, а на киноведческий, где учились одни девочки, конкурс для мальчиков был почти нулевой. С первого курса ВГИКа стал дружить со студентами - операторами и режиссерами, которым помогал как ассистент. В какой-то момент из Америки вернулся друг, предложивший снять фильм. Другом был Алексей Попогребский. Они по объявлению купили у какого-то полковника из расформированной воинской части камеру и несколько объективов и сняли, по словам Хлебникова, "невероятно ужасное кино". Диплом во ВГИКе он написал на тему "Молчуны и крикуны в режиссуре" - говорит, что писал так, чтобы понял восьмиклассник, потому что сам до сих пор плавает в киноведческих терминах.





ПОТЕРЯННОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ



За 20 лет структура рынка труда почти не изменилась: главный работодатель все тот же - госсектор, говорится в исследовании BCG. Людей это устраивает - стимулов развиваться у них немного.



Россияне массово получают высшее образование, но спрос на их знания невелик - экономика ориентирована на эксплуатацию ресурсов, пришли к выводу авторы совместного исследования Boston Consulting Group (BCG), Сбербанка, Worldskills и Global Education Futures. Они опросили руководство крупнейших компаний, в которых работает более 4 млн человек.



Экономика знания не ценит и материальных стимулов осваивать "сложные" профессии немного. Врач зарабатывает в среднем всего на 20% больше водителя. Для сравнения: в США разница составляет 261%, в Германии - 172% и даже в развивающейся Бразилии - 174%.За 20 лет разнообразных реформ - с 1995 по 2015 г. - структура рынка труда в России изменилась незначительно с точки зрения разделения между государственным и частным секторами, новыми и старыми компаниями. Основной работодатель по-прежнему госсектор, пусть теперь и в виде госкомпаний (доля занятых в госуправлении даже выросла более чем вдвое), а в малом и среднем бизнесе, новых крупных компаниях наподобие "Яндекса" и международных работает менее трети всех занятых.





БИЗНЕС НЕ САЖАТЬ



Путин предложил сократить проверки, не изымать жесткие диски и не арестовывать бизнесменов на время следствия. Предприниматели надеются, что на этот раз обещания будут выполнены.



Президент Владимир Путин предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски на предприятиях (достаточно снять копии документов), сократить сроки и число внеплановых проверок до 30% от плановых и напомнил, что бизнесмены не должны заключаться под стражу на время следствия. Кроме того, бизнес-объединения, такие как ТПП, "Опора России", "Деловая Россия", должны получить право защищать интересы своих участников в суде, считает Путин.



Каждый год по итогам доклада президент дает ряд поручений по подготовке соответствующих мер поддержки бизнеса, говорит собеседник "Ведомостей" в аппарате бизнес-омбудсмена. В этом году, по предварительным данным, таких поручений может быть около 10, и, судя по всему, нескольким президент дал ход.





ПРОХОРОВ ОБУВАЕТ РОССИЮ



Михаил Прохоров, который последнее время в основном распродает активы, стал владельцем почти 25% "Обуви России". Этот пакет может стоить около 1,5 млрд руб.



Новый совладелец у "Обуви России" появился в 2017 г. Если на конец 2016 г. 96,37% акций компании было у ее гендиректора Антона Титова, то в марте 24,99% получила Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов. В документах оператора ее платежной системы - "Платежного стандарта" сказано, что на конец июня 2017 г. бенефициар 100% Karyo Holdings (через две другие фирмы) - Прохоров Михаил Дмитриевич.



"Обувь России" входит в десятку крупнейших продавцов обуви в России. За 2016 г. ее оборот составил 10 млрд руб., EBITDA - 2,4 млрд руб. (данные компании). Ее бизнес начинался в Новосибирске, там находятся ее основные производственные мощности. Сейчас у компании более 450 магазинов в Сибири и европейский части страны под вывесками Westfalika, "Пешеход", Rossita, Lisette, S-tep.





"ВЫМПЕЛКОМ" СОБРАЛ УРОЖАЙ



Весенний рост тарифов на сотовую связь приносит операторам первые плоды. Выручка "Вымпелкома" от мобильных услуг впервые выросла после четырех лет стагнации.



Во II квартале 2017 г. выручка "Вымпелкома" от услуг мобильной связи выросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,7 млрд руб., следует из отчетности его материнской компании Veon. Последний раз выручка "Вымпелкома" от мобильных услуг росла ровно четыре года назад - во II квартале 2013 г., и тоже на 3,6%. С тех пор этот показатель либо падал, либо показывал незначительный рост (не более 1%).



Причинами роста выручки Veon называет рост доходов от мобильной передачи данных и дополнительных (sms, mms, телеконференции и т. д.) услуг. Это произошло за счет упрощения тарифов, увеличения продаж и, кроме того, сказывается растущая доля пакетных предложений внутри клиентской базы.



Аналитики же основной причиной роста выручки называют повышение "Вымпелкомом" цен на связь.





С ПРОКУРОРСКИМ ПРИВЕТОМ



Акционеры банка "Югра" зовут на помощь Генпрокуратуру. Один из них добивается уголовного преследования бывшего руководителя временной администрации банка.



Миноритарный акционер "Югры" Андрей Коршунов подал заявление в Генпрокуратуру: он просит проверить действия бывшего руководителя временной администрации банка Дмитрия Онегина.



Временная администрация работает в зоне публичного интереса, говорит партнер "Кульков, Колотилов и партнеры" Николай Покрышкин, у нее нет мотива совершать какой-либо подлог, грубые нарушения в работе временной администрации вскрываются достаточно редко. Поэтому шанс, что эти претензии обоснованны, очень небольшой - вряд ли органы действительно привлекут временную администрацию к ответственности, сомневается он. Пока дело будет рассматриваться, пройдет 2-3 года, поэтому вряд ли у акционеров есть сильная надежда создать преюдицию для пересмотра решения о введении администрации, объясняет он.





"ПОБЕДА" ПОМЕНЯЕТ ВСЮ КЛАДЬ



"Победа" установит новые правила перевозки ручной клади: они повторяют практику мировых лоукостеров, но могут вступить в противоречие с российскими законами.



Авиакомпания "Победа" (100%-ная "дочка" "Аэрофлота") в конце сентября введет новые правила перевозки ручной клади: пассажир сможет бесплатно перевозить в салоне любые предметы, не превышающие определенных габаритов.



Что будет, если ручная кладь превысит установленные "Победой" габариты, но по федеральным авиационным правилам будет подлежать бесплатной перевозке? Например, если пассажир захочет в дополнение к ней взять на борт портфель или сумочку. Такую кладь надо будет сдать за плату в багаж, ведь ее перевозка нарушит требования безопасности, указывает человек, близкий к группе "Аэрофлот".





УМНЫЙ МУСОРОВОЗ



Как два инженера из Новокузнецка зарабатывают на радиометках для мусорных контейнеров и почему мусороперевозчики щедро платят за такие метки.



Инженер-механик Павел Нешатаев, уроженец Новокузнецка, занялся перевозкой мусора случайно. "У моего одноклассника мама была директором "Новотехники" - монополиста в Новокузнецке, и в 2009 г. я устроился туда на зарплату в 10 500 руб. менеджером отдела договоров", - говорит Нешатаев.



К 2015 г. он знал про мусор почти все, шутит Нешатаев. По словам Нешатаева, беда компаний по вывозу отходов - недобросовестные водители, которые забирают не все контейнеры, какие нужно по договору с УК или ТСЖ. На свалке это не обнаружить - весовое оборудование ненадежно, а вес контейнеров заметно различается. Есть проблема и с недобросовестными конкурентами, крадущими контейнеры.





СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ



С 1 июля изменились законы о субсидиарной ответственности собственников и топ-менеджеров. У кредиторов стало больше возможностей для получения долгов. Ответственность и риски директоров и владельцев бизнеса значительно выросли. А с 1 сентября кредиторы смогут предъявить претензии контролирующим лицам даже после того, как компания-должник была ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ. Прежде такой возможности не было.



Собственники и директора будут привлекаться к субсидированной ответственности по выявленным претензиям.





НЕПАТРИОТИЧНЫЕ БОТЫ



Китайская Tencent убрала двух чат-ботов из мессенджера QQ из-за их антипатриотичных ответов. Один не любит коммунистическую партию Китая, а другой хотел уехать в Америку.



Из-за непатриотичных высказываний китайская корпорация Tencent исключила боты BabyQ и XiaoBing из своего мессенджера QQ, у которого в Китае более 800 млн пользователей. Тестовая версия виртуального собеседника BabyQ разработки пекинской Turing Robot отрицательно отвечала на вопрос "Любите ли вы коммунистическую партию?". Другой бот - XiaoBing от Microsoft сообщал, что его мечта - поехать в Америку. В среду XiaoBing еще был доступен пользователям, но на вопросы о патриотизме уже отвечал уклончиво.



"Чат-ботов размещают независимые разработчики. В данный момент мы отлаживаем свои сервисы, и они возобновят работу, когда отладка закончится", - сообщает Tencent. Это не первый случай странного поведения систем искусственного интеллекта. С проблемами сталкивалась, например, Facebook.





МИНФИН ПРИДЕТ ЗА ВАЛЮТОЙ



Минфин в августе купит валюты на Московской бирже на 47,6 млрд руб., раньше интервенции такого размера на курс рубля влияли не сильно, но ситуация изменилась.



В период с 7 августа по 6 сентября Минфин купит валюты на Московской бирже на 47,6 млрд руб. (по 2,07 млрд руб. ежедневно). Размер интервенций зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40 за баррель, Минфин покупает валюту, если ниже - продает. В июле Минфин направил на покупку валюты всего лишь 74,3 млн руб. Министерство ожидало, что получит в прошлом месяце на 11,7 млрд руб. больше нефтегазовых доходов, но в итоге излишек составил 7,4 млрд руб.: курс рубля к доллару в июле в среднем был выше, чем в июне. Кроме того, в июле добыча газа и экспорт нефтепродуктов оказались выше ожидаемых, сообщил Минфин. После того как министерство объявило о своих планах, рубль стал укрепляться вслед за недельным падением.





ПЕРЕВОЗКА ЖИРНЫХ КОТОВ. ДОРОГО.



Из-за Brexit Лондон лишится до 17 000 банкиров, а банки - сотен миллионов долларов, в которые обойдется их переезд.



Банки, работающие с корпоративными и институциональными клиентами, планируют перевести из Лондона в ЕС 15 000-17 000 рабочих мест, говорится в исследовании консалтинговой фирмы Oliver Wyman. По ее расчетам, в долгосрочной перспективе речь может идти о 40 000 позиций.



Европейским офисам инвестбанков понадобится $30-50 млрд дополнительного капитала, сказано в исследовании, а расходы сектора вырастут на $1 млрд (2-4%) в год.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 04.08.2017