Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 августа 2017 года



ПРОКУРОРЫ СОБРАЛИСЬ В МАГАЗИН

У РИТЕЙЛЕРОВ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЕЩЕ ОДНО ПРОВЕРЯЮЩЕЕ ВЕДОМСТВО



Получив несколько депутатских запросов, Генпрокуратура может начать проверки продовольственных ритейлеров. Как стало известно "Ъ", представители надзорного ведомства встречались с участниками рынка, чтобы определить спорные моменты в отношениях сетей и поставщиков, где возможны нарушения. В прошлый раз прокуратура приходила к ритейлерам в 2015 году на фоне резкого подорожания продуктов. Но сейчас ситуация иная: продовольственная инфляция в разы ниже.





ПЕТЕРБУРГ ОБНАРУЖИВАЕТ РЕКЛАМУ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СОБРАЛИ ВОПРЕКИ ФАС



В конкурсе на размещение наружной рекламы в Санкт-Петербурге, проведение которого откладывалось с 2013 года, приняли участие 17 компаний. Операторы проигнорировали один из 23 лотов, стартовая стоимость которых составляет 985 млн руб., а на остальные подали около 40 заявок. Вскрытие конвертов состоялось вопреки предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) остановить торги и изменить конкурсную документацию. Власти города отказались исполнить это требование до суда, торопясь легализировать рынок наружной рекламы.





ОАО РЖД ПОЛУЧИТ СВОЙ ПРОЦЕНТ

БЕЛЫЙ ДОМ СОГЛАСИЛСЯ С ПОВЫШЕНИЕМ ТАРИФА МОНОПОЛИИ



Правительство намерено поддержать целевую инвестнадбавку к тарифу ОАО РЖД в размере 1%, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Ряд ведомств, в том числе Минфин, поддерживает идею, но Минэкономики против. Потребители ОАО РЖД после долгих прений согласились с тем, что надбавку можно направлять на локомотивы, при этом большинство из них согласно на неограниченную надбавку или не превышающую 1%. Но 1% не хватит для решения проблемы с локомотивным парком, полагают эксперты.





АНДРЕЯ ОХЛОПКОВА ПЕРЕБРОСИЛИ С КОСМОДРОМА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ВОСТОЧНОГО ПЕРЕШЕЛ НА РАБОТУ В ЦЕНТР ИМЕНИ ХРУНИЧЕВА





Как стало известно "Ъ", технический директор космодрома Восточный Андрей Охлопков приступил к работе в Государственном космическом научно-производственном центре (ГКНПЦ) имени Хруничева. Ранее он де-факто занимался строительством космодрома Восточный, но из-за разногласий с руководством Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) был переведен на предприятие в московских Филях, где займется координацией производства. Сменщика у господина Охлопкова не будет: пост технического директора, скорее всего, упразднят, а функционал раскидают по подразделениям ЦЭНКИ.





БАНКИ ВСТАЛИ НА ОТТОК

ЗА ВОСЕМЬЮ КРУПНЕЙШИМИ ИЗ АРБ ЗАСОБИРАЛИСЬ ДРУГИЕ ИГРОКИ



Конфликт вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) не получил мирного разрешения. За восемью крупнейшими банками, заявившими о готовности выйти из АРБ, намерены последовать ряд других игроков. Несогласные с политикой главы АРБ Гарегина Тосуняна планируют перейти в ассоциацию "Россия", радикально реформировав ее. Нынешний глава "России" Анатолий Аксаков может поделиться руководством с Георгием Лунтовским, в сентябре уходящим с должности первого зампреда ЦБ. Гарегин Тосунян продолжает настаивать на том, что происходящее в АРБ не повод для реформ в ассоциации.





ТАТАРСТАН ГОТОВ ПОГОВОРИТЬ О ДОГОВОРЕ

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ТАТАР ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ЖЕСТКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ





Вчера, выступая на съезде Всемирного конгресса татар (ВКТ), первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью в свое время "решил судьбу всей России": "Это было сродни преодолению моста над адом". "Сложный правовой вопрос" его продления, по его словам, необходимо "обсудить с представителями федерального центра". В резолюции ВКТ также отмечается "убежденность в позитивном влиянии" договора на развитие отношений Татарстана и РФ. Но в администрации президента (АП) вчера сказали "Ъ", что позиция Кремля по вопросу договора не изменилась: государство не должно строиться по договорному принципу.





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"AK&M" от 04.08.2017