Повтор! Минфин увеличит объём покупки валюты в 640 раз

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 августа по 6 сентября 2017 года, составит 47.6 млрд руб. Ежедневно Минфин будет приобретать валюту на 2.07 млрд руб., свидетельствует сообщение министерства.



Объём средств, который направлен на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 июля по 6 августа 2017 года, - 74.3 млн руб. Таким образом, с 7 августа Минфин увеличивает покупку валюты в 640 раз.



Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в августе 2017 года прогнозируется в размере +40.2 млрд руб.



Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июля 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в июле 2017 года, осуществленной месяцем ранее, составило +7.4 млрд руб., преимущественно за счёт более высокого обменного курса доллара США к рублю по сравнению со среднемесячным значением июня, использовавшимся для оценки, а также в силу превышения фактического объёма добычи газа и объёма экспорта нефтепродуктов прогнозируемых уровней, подчёркивает Минфин.





"AK&M" от 03.08.2017