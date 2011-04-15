Чистая прибыль Роснефти по МСФО в первом полугодии сократилась на 19.8% до 81 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Об этом свидетельствует сообщение компании.



Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



"Конъюнктура мирового рынка углеводородов остаётся нестабильной c сохранением высокой волатильности цен на нефть и нефтепродукты. В данных условиях, компания продолжает планомерно работать над повышением эффективности операционной деятельности, в том числе за счёт максимизации синергетического потенциала существующих активов, как на российском, так и международных рынках", - подчеркнул председатель правления и главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль Роснефти в 2016 году по МСФО упала на 49% до 181 млрд руб. с 355 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации упала на 3.1% до 4.988 трлн руб. с 5.15 трлн руб. При этом показатель EBITDA вырос 2.7% и составил 1.278 трлн руб., маржа EBITDA - на 1.2 п.п до 25%.





"AK&M" от 04.08.2017