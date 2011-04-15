УК "Север Эссет Менеджмент" приобрела 7.55% уставного капитала Объединённой вагонной компании

ООО "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент" Д.У. приобрело 7.55% уставного капитала НПК "Объединённая вагонная компания" (НПК ОВК). Об этом говорится в сообщении ОВК.



В то же время АО "Негосударственный пенсионный фонд "Будущее" прекратило участие в ОВК, обнулив свою долю в её уставном капитале с 7.2203%.



ООО "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент" Д.У. управляет средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии.



ПАО "НПК "Объединённая вагонная компания" (ИНН 7705972791) было создано в 2012 году и является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.



По итогам первого полугодия 2017 года компания произвела 9.2 тыс. вагонов, что на 35% больше, чем годом ранее. По состоянию на 1 июля 2017 года парк в собственности НПК ОВК насчитывал 14.3 тыс. грузовых вагонов.



НПК ОВК располагает самой современной производственной базой в отрасли. Производственным центром компании является АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская область), текущая производственная мощность которого составляет 16 тыс. инновационных вагонов (с расширением до 22 тыс. в 2016 году) и 30 тыс. комплектов вагонного литья в год. В состав железнодорожного холдинга НПК ОВК также входит ООО "НПЦ "Пружина", которое обеспечивает потребности компании в сверхпрочных пружинах для инновационных тележек, и собственный инжиниринговый центр. Сервисное направление НПК ОВК представлено сетью более чем из 40 сервисных центров в России, Казахстане и Беларуси.



Чистая прибыль НПК ОВК по МСФО в 2016 году составила 568.477 млн руб. против убытка в 9.676 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 31.61% до 48.505 млрд руб. с 36.856 млрд руб., операционная прибыль - в 4.51 раза до 7.747 млрд руб. с 1.717 млрд руб., убыток до налогообложения сократился в 4.08 раза до 2.479 млрд руб. с 10.108 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НПК ОВК за первого полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 6.22% до 76.03 млн руб. с 71.578 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 28.19% до 436.184 млн руб. с 607.403 млн руб., убыток от продаж составил 176.805 млн руб. против прибыли в 84.256 млн руб. годом ранее, прибыль до налогообложения сократилась на 6.88% до 96.077 млн руб. со 103.17 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"