"Аэропорт Холдинг" обнулил долю в уставном капитале аэропорта "Кольцово" с 28.92%

ООО "Аэропорт Холдинг" 27 июня прекратило участие в ПАО "Аэропорт Кольцово", обнулив свою долю в его уставном капитале. Об этом говорится в сообщении аэропорта.



До прекращения участия компании "Аэропорт Холдинг" принадлежало 28.92% голосующих акций аэропорта "Кольцово".



Международный аэропорт "Кольцово" (ИНН 6608000446) - один из ведущих аэропортов России, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Стратегическим инвестором реконструкции аэропорта является ГК "Ренова". "Кольцово" сотрудничает более чем с 50 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые напрямую связывают Екатеринбург более чем со 100 городами Европы, Азии, Северной Африки.



Аэропорт "Кольцово" в первом полугодии 2017 года обслужил 2.299 млн пассажиров, что на 25.2% выше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Аэропорт Кольцово" за 2016 год по РСБУ снизилась на 3.95% до 691.037 млн руб. с 719.456 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.15% до 4.564 млрд руб. с 4.425 млрд руб., прибыль от продаж - на 2.96% до 1.451 млрд руб. с 1.41 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 4.52% до 1.006 млрд руб. с 962.443 млн руб.



Чистая прибыль ПАО "Аэропорт Кольцово" по РСБУ в I квартале 2017 года увеличилась в 11.53 раза до 305.129 млн руб. с 26.472 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 13.23% до 1.052 млрд руб. с 929.203 млн руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"