Объём портфеля микрозаймов, сформированного МФО по итогам I квартала, вырос на 9.4%

Объём портфеля микрозаймов, сформированного МФО по итогам I квартала 2017 года, составил 96.4 млрд руб., что на 9.4% больше значения на конец 2016 года. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов.



С начала года число действующих заёмщиков выросло на 14.6% до 5.9 млн. Спрос на микрозаймы остаётся высоким: количество заключённых договоров составило 5.7 млн, что почти на треть превышает показатели за аналогичный период 2016 года.



Увеличение спроса на микрозаймы в том числе связано с динамикой среднерыночных значений их полной стоимости (ПСК). По основным категориям потребительских микрозаймов ПСК снижается. В частности, среднерыночное значение ПСК так называемых займов до зарплаты (на срок до 1 месяца на сумму до 30 тыс. руб.) за I квартал 2017 года достигало 599.3% годовых, что на 14.3 п.п. ниже значения за аналогичный период прошлого года. ПСК по микрозаймам на срок от одного до двух месяцев на сумму свыше 30 тыс. руб. за квартал сократилась на 83 п.п. и составила 162.3%. Такое снижение в том числе повлияло на увеличение количества договоров и рост объемов выдач микрозаймов физическим лицам за I квартал 2017 года. Объем суммарных выдач микрозаймов составил 56.6 млрд руб., что выше на 5.2% по сравнению с IV кварталом 2016 года, подчеркивает ЦБ.



Размер денежных средств, привлеченных МФО за I квартал 2017 года, достиг 16.5 млрд руб., что на 11.7% выше значения за предыдущий квартал. Средний размер привлеченных инвестиций от одного инвестора - юридического лица превысил 19.1 млн руб. (+55.6% за I квартал 2016 года), от физического лица достиг почти 3.1 млн руб. (+30.1%).



Такой рост интереса к вложениям в МФО в том числе связан с сокращением ставок по банковским депозитам. При этом доля средств, предоставленных физическими лицами, не являющимися учредителями/участниками/акционерами в общем объеме средств, привлеченных МФО от физических лиц, снизилась. Такая динамика может сохраниться: согласно законодательным изменениям, привлекать денежные средства от физических лиц, не являющихся учредителями, теперь могут только МФК, говорится в сообщении ЦБ.



Количество участников государственного реестра МФО за первые три месяца 2017 года сократилось до 2462. В связи с неоднократными нарушениями законодательства из реестра были исключены сведения о 184 МФО, ещё 78 организаций покинули рынок добровольно, оставшиеся были исключены в связи с ликвидацией. При этом количество новых участников, пришедших на рынок в I квартале 2017 года, составило 140.



Второй этап очистки государственного реестра МФО, начавшийся в 2017 году, будет нацелен на дальнейшее исключение из него организаций, не соблюдающих установленные требования законодательства, в том числе нарушающих права потребителей финансовых услуг, не выполняющих требования к финансовой устойчивости и надежности (в том числе не формирующих резервы на возможные потери по займам в размере 100% к концу года), не вступивших в саморегулируемые организации, а также не предоставивших в течение года ни одного микрозайма.



"AK&M" от 04.08.2017