Бизнесмен М.Прохоров приобрёл 24.99% акций компании "Обувь России"

Бизнесмен Михаил Прохоров, который в последнее время распродаёт свои активы, стал владельцем 24.99% акций компании "Обувь России". Об этом сообщают "Ведомости".



Новый совладелец у "Обуви России" появился в 2017 году. Если на конец 2016 года 96.37% акций компании принадлежало её гендиректору Антону Титову, то в марте текущего года 24.99% получила Karyo Holdings Corp. (Британские Виргинские острова). В документах оператора её платежной системы сказано, что на конец июня 2017 года бенефициаром 100% Karyo Holdings (через две другие фирмы) являлся Михаил Прохоров, который также владеет группой "Онэксим".



Karyo Holdings вложила $20 млн в капитал созданного М.Прохоровым банка "Международный финансовый клуб" (МФК), в котором он контролирует 47.4%, в виде субординированного кредита. Представитель "Обуви России" отказался от комментариев, представитель "Онэксима" на вопросы не ответил, как и А.Титов.



"Обувь России" входит в десятку крупнейших продавцов обуви в России. За 2016 год её оборот составил 10 млрд руб., EBITDA - 2.4 млрд руб. Бизнес компании начинался в Новосибирске, где и находятся её основные производственные мощности. Сейчас у компании имеется более 450 магазинов в Сибири и европейский части страны под вывесками Westfalika, "Пешеход", Rossita, Lisette, S-tep.



Три года назад "Обувь России" собиралась провести IPO на Московской Бирже. В 2014 году она оценивала свой бизнес в 14 млрд руб. У А.Титова была большая программа развития сети, инвестиции нужны были именно в капитал, а привлекать стратегического инвестора он тогда не хотел, рассказал его знакомый.



В настоящее время "Обувь России" может быть оценена в 5-6 EBITDA минус долги, считает управляющий партнёр Peregrine Capital Николай Габышев. По данным отчётности компании, её краткосрочные и долгосрочные обязательства на конец 2016 года составили 7.35 млрд руб. Исходя из этого, 100% акционерного капитала "Обуви России" могут быть оценены в 4.8-7.23 млрд руб., а принадлежащие М.Прохорову 24.99% акций - в 1.2-1.8 млрд руб.



Об интересе М.Прохорова к российской лёгкой промышленности и торговле ранее не было известно. С 2016 года "Онэксим" распродавал российские активы. Так, за последние 1.5 года он продал часть пакета в UC Rusal, доли в "Уралкалии", девелопере ОПИН, медиахолдинг РБК и ряд других активов.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"