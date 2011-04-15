Prosperity Capital Management продал 21.05% акций и ГДР группы "Черкизово" за 12 млрд руб.

Контролирующий акционер ПАО "Группа Черкизово", совместно с аффилированными лицами, 3 августа завершил сделку по покупке 21.05% обыкновенных акций и ГДР группы у фондов и портфелей под управлением Prosperity Capital Management. Об этом говорится в сообщении группы "Черкизово".



Ценные бумаги были приобретены по цене 1.3 тыс. руб. за каждую. Общая сумма сделки составила 12 млрд руб.



Совершение сделки было согласовано ФАС России в конце июля 2017 года.



Prosperity Capital Management продала весь имеющийся в её распоряжении пакет ценных бумаг общества.



После завершения сделки в распоряжении контролирующего акционера совместно с аффилированными лицами находится 88% уставного капитала группы "Черкизово".



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи. GDR группы торгуются на Лондонской фондовой бирже, обыкновенные акции - на Московской Бирже.



Чистая прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за I квартал 2017 года составила 1.934 млрд руб. против убытка 440.8 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13% до 20.971 млрд руб. с 18.545 млрд руб., валовая прибыль - на 83% до 5.64 млрд руб. с 3.074 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 3.73 млрд руб. против 725.4 млн руб. годом ранее. Операционная прибыль составила 2.454 млрд руб. против убытка 21.2 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "Группа "Черкизово"" по РСБУ за I квартал 2017 года упал в 8.6 раза до 16.648 млн руб. со 143.047 млн руб. годом ранее. Выручка выросла в 1.8 раза до 671.417 млн руб. с 362.388 млн руб., валовая прибыль - в 1.9 раза до 321.99 млн руб. со 168.861 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 3.263 млн руб. против убытка 175.059 млн руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"