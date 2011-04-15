"Газпромнефть Марин Бункер" увеличил продажи судового топлива на Северо-Западе России в I полугодии 2017 года на 16%

"Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункеровочного бизнеса "Газпром нефти", в первом первом полугодии 2017 года реализовал в морских портах, расположенных на Северо-Западе России, 516.8 тыс. т судового топлива, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщени компании.



Позитивную динамику бункерному рынку Северо-Запада обеспечило активное развитие Северного Морского Пути. В частности, в Мурманске – основном порту, обеспечивающем топливом арктические суда - "Газпромнефть Марин Бункер" увеличил поставки в 2.2 раза до 133.2 тыс. т.



В балтийских портах присутствия компании, где действуют экологические ограничения по количеству серы в судовых топливах, – Санкт-Петербурге, Усть-Луге и Приморске – "Газпромнефть Марин Бункер" реализовал 72.4 тыс. т ультранизкосернистого топлива, превысив показатель первого полугодия 2016 года на 24%.



"Основным вектором развития компании сегодня, в условиях динамично меняющихся рыночных условий, для нас является повышение эффективности бизнеса. И в первом полугодии нынешнего года мы значительно продвинулись в этом направлении. Рост показателей именно на высококонкурентном рынке Северо-Западного региона говорит о том, что нам удалось выстроить оптимальную модель работы, успешно адаптироваться к новым внешним условиям, что дает возможность продолжать поступательное движение компании к достижению целей, обозначенных в долгосрочной стратегии", - отметил генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункера" Андрей Васильев.



"Газпромнефть Марин Бункер" — дочернее предприятие "Газпром нефти", созданное в 2007 году для организации круглогодичных поставок судовых топлив и масел для морского и речного транспорта. В состав компании входят 8 региональных представительств 6 дочерних обществ В Северо-Западном регионе "Газпромнефть Марин Бункер" ведет операционную деятельность в портах Санкт-Петербург, Усть-Луга, Приморск, Калининград, Балтийск, Мурманск, Архангельск и Кандалакша.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 04.08.2017