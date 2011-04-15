Правительство РФ планирует приватизировать ещё два предприятия ОПК

В перечень компаний, приватизация которых запланирована на 2019-2020 годы, включены ещё два предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в соответствующем распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.



В частности, в план приватизации включены завод "Навигатор" и Российский институт радионавигации и времени, которые находятся в Санкт-Петербурге.



Всего должно быть приватизировано 26.5% акций завода "Навигатор" и 41.9% акций института радионавигации и времени, которыми сейчас владеет государство.



АО "Завод "Навигатор" (ИНН 7813201958) находится в Санкт-Петербурге. Это ведущий в России завод по производству средств дальней навигации, аппаратуры систем единого времени. В 2007 году завод стал участником Федеральной целевой программы по дальнейшему совершенствованию системы глобального позиционирования и начал серийный выпуск спутниковой навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS.



АО "Российский институт радионавигации и времени" (ИНН 7825507108) является ведущей организацией в области создания систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения (КВНО) России.









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