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04/08/2017
14:38

ФАС раскрыла очередной картель на аукционе по гособоронзаказу

ФАС России признала ООО "ЦентрХлебСоюз", ООО "БалтПродукт", ООО "НОТА", ООО "ДАРС" и ООО "Агрохолдинг "Подмосковье" виновными в картельном сговоре. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Данные компании с ноября 2014 по февраль 2015 года координировали свою деятельность при подаче заявок на участие в аукционах на поставку по государственному оборонному заказу продуктов питания для ФКУ "ЦОУМТС МВД России". Целью координации являлось недопущение снижения цен на торгах при имитации конкурентной борьбы, подчёркивает ФАС.

В отношении виновников будут возбуждены административные дела и назначены оборотные штрафы. Кроме того, материалы по делу будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных лиц по статье 178 УК РФ.


"AK&M" от 04.08.2017
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