В выходные в Москве будет перекрыта часть Тверской улицы, говорится в сообщении официального портала мэра и Правительства Москвы.



В предстоящие выходные будет перекрыто автомобильное движение на участке Тверской улицы (от Пушкинской до Триумфальной площади), а также на 1-й Тверской-Ямской и на площади Тверская Застава. Ограничения будут действовать с 00:00 5 августа до 05:00 7 августа. Об этом говорится в сообщении официального портала мэра и правительства Москвы.



За выходные на этих участках уложат 47 тыс. кв. м асфальта единым ковром, без стыков. Также отдельные дорожные ограничения коснутся Лесной и еще шести улиц, а также нескольких переулков.



Также для движения будут закрыты семь переулков, которые примыкают к этому участку Тверской: Благовещенский; Мамоновский; Малый Палашевский; Старопименовский (до его пересечения с Воротниковским переулком); Дегтярный (до его пересечения с Воротниковским переулком); Настасьинский; Большой Путинковский.



Объехать Тверскую можно будет по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным дорогам - Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.



На 1-й Тверской-Ямской улице движение в эти выходные будет перекрыто полностью, а на прилегающих улицах - частично. Ограничат проезд на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской.



На участке Большой Грузинской улицы (между 1-й и 2-й Брестскими улицами) для автомобилистов будет открыта одна полоса в сторону улицы Красная Пресня. С 00:00 субботы, 5 августа, до 00:00 воскресенья, 6 августа, автомобилисты смогут выехать с 1-й Брестской улицы на Ленинградский проспект в сторону области. Однако с 00:00 воскресенья по 05:00 понедельника участок 1-й Брестской улицы (от Большой Грузинской до Тверской Заставы) перекроют полностью. 2-я Брестская улица останется полностью открытой для проезда - по ней автомобилисты смогут объехать 1-ю Тверскую-Ямскую улицу.



Будет закрыто движение по улице Чаянова, переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей.



Движение по 2-й Тверской-Ямской улице будет ограничено. На участке от 1-го до 2-го Тверского-Ямского переулка для автомобилей окажется доступна одна полоса в сторону Лесной улицы. От 2-го Тверского-Ямского переулка до переулка Александра Невского движение будет открыто в обе стороны. На отрезке от переулка Александра Невского до Лесной улицы движение перекроют полностью.



В эти же дни недоступными для автомобилистов окажутся три участка площади Тверская Застава - от Лесной улицы до Бутырского Вала, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской.



Остальная территория площади останется открытой для проезда. Автомобили смогут выезжать с 3-й Тверской-Ямской на Лесную и двигаться дальше по направлению к Новослободской улице. Лесную улицу автомобилисты также смогут объехать по Бутырскому Валу. Его участок от Заставного переулка до площади Тверская Застава будет доступен для проезда машин только в сторону площади.



Проехать по перекрытым улицам и переулкам смогут только местные жители (резиденты), спецтранспорт, а также машины экстренных служб.



Участок Ленинградского проспекта от Тверской Заставы до Третьего транспортного кольца будет частично закрыт для проезда: автомобили смогут двигаться только в сторону области, а также по дублерам. Как рассказали в Департаменте капитального ремонта, на участках 1-й Брестской и 2-й Тверской-Ямской улиц, а также Ленинградского проспекта работы по укладке асфальта проводиться не будут. Их перекрытие необходимо для подъезда техники к местам работ, а также для ее стоянки, добавили в ведомстве.



"AK&M" от 04.08.2017