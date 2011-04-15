Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/08/2017
14:55

В выходные в Москве будет перекрыта часть Тверской улицы

В выходные в Москве будет перекрыта часть Тверской улицы, говорится в сообщении официального портала мэра и Правительства Москвы.

В предстоящие выходные будет перекрыто автомобильное движение на участке Тверской улицы (от Пушкинской до Триумфальной площади), а также на 1-й Тверской-Ямской и на площади Тверская Застава. Ограничения будут действовать с 00:00 5 августа до 05:00 7 августа. Об этом говорится в сообщении официального портала мэра и правительства Москвы.

За выходные на этих участках уложат 47 тыс. кв. м асфальта единым ковром, без стыков. Также отдельные дорожные ограничения коснутся Лесной и еще шести улиц, а также нескольких переулков.

Также для движения будут закрыты семь переулков, которые примыкают к этому участку Тверской: Благовещенский; Мамоновский; Малый Палашевский; Старопименовский (до его пересечения с Воротниковским переулком); Дегтярный (до его пересечения с Воротниковским переулком); Настасьинский; Большой Путинковский.

Объехать Тверскую можно будет по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным дорогам - Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.

На 1-й Тверской-Ямской улице движение в эти выходные будет перекрыто полностью, а на прилегающих улицах - частично. Ограничат проезд на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской.

На участке Большой Грузинской улицы (между 1-й и 2-й Брестскими улицами) для автомобилистов будет открыта одна полоса в сторону улицы Красная Пресня. С 00:00 субботы, 5 августа, до 00:00 воскресенья, 6 августа, автомобилисты смогут выехать с 1-й Брестской улицы на Ленинградский проспект в сторону области. Однако с 00:00 воскресенья по 05:00 понедельника участок 1-й Брестской улицы (от Большой Грузинской до Тверской Заставы) перекроют полностью. 2-я Брестская улица останется полностью открытой для проезда - по ней автомобилисты смогут объехать 1-ю Тверскую-Ямскую улицу.

Будет закрыто движение по улице Чаянова, переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей.

Движение по 2-й Тверской-Ямской улице будет ограничено. На участке от 1-го до 2-го Тверского-Ямского переулка для автомобилей окажется доступна одна полоса в сторону Лесной улицы. От 2-го Тверского-Ямского переулка до переулка Александра Невского движение будет открыто в обе стороны. На отрезке от переулка Александра Невского до Лесной улицы движение перекроют полностью.

В эти же дни недоступными для автомобилистов окажутся три участка площади Тверская Застава - от Лесной улицы до Бутырского Вала, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской.

Остальная территория площади останется открытой для проезда. Автомобили смогут выезжать с 3-й Тверской-Ямской на Лесную и двигаться дальше по направлению к Новослободской улице. Лесную улицу автомобилисты также смогут объехать по Бутырскому Валу. Его участок от Заставного переулка до площади Тверская Застава будет доступен для проезда машин только в сторону площади.

Проехать по перекрытым улицам и переулкам смогут только местные жители (резиденты), спецтранспорт, а также машины экстренных служб.

Участок Ленинградского проспекта от Тверской Заставы до Третьего транспортного кольца будет частично закрыт для проезда: автомобили смогут двигаться только в сторону области, а также по дублерам. Как рассказали в Департаменте капитального ремонта, на участках 1-й Брестской и 2-й Тверской-Ямской улиц, а также Ленинградского проспекта работы по укладке асфальта проводиться не будут. Их перекрытие необходимо для подъезда техники к местам работ, а также для ее стоянки, добавили в ведомстве.

"AK&M" от 04.08.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100