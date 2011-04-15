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04/08/2017
15:59

Ставки по ипотечным кредитам опустились до минимальных значений, ЦБ

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в течение месяца, продолжила снижение и в июне 2017 года составила 11.11%. Таким образом, ставка опустилась до минимального значения за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Банки в первом полугодии 2017 года выдали 423.5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 773 млрд руб., из них в июне текущего года - 84.9 тыс. кредитов на 157.6 млрд руб. На фоне продолжающегося снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9.1%.

В целом портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11.6% и на 1 июля 2017 года составил 4.671 трлн руб.. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов - 1.5% (71.6 млрд руб.).


"AK&M" от 04.08.2017
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