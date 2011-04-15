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04/08/2017
16:29

После аварии на руднике "Мир" на поверхность поднято 102 человека, ведутся поиски 16 шахтёров, АЛРОСА

После аварии в шахте рудника "Мир" на поверхность поднято 102 человека. В процессе подъёма ещё 33 человека. Ведутся поиски 16 человек. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.

Ранее в шахте рудника "Мир" компании "АЛРОСА" произошёл прорыв воды в рудник из карьера. Введён план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведётся спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники ВГСЧ. Глава компании АЛРОСА Сергей Иванов вылетел в Мирный.

АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль компании "АЛРОСА" за 2016 год по МСФО выросла в четыре раза до 133.5 млрд руб. Выручка за 2016 год увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 317.1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 176.4 млрд руб.


"AK&M" от 04.08.2017
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