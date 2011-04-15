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04/08/2017
16:37

Российские АЭС в январе-июле выработали 118.23 млрд кВт ч электроэнергии

Российские АЭС в январе-июле 2017 года выработали 118.23 млрд кВт ч электроэнергии, что на 2.7% превышает баланс ФАС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "Концерн Росэнергоатом".

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) атомных станций с начала года составил 83.76%. При этом все АЭС России работали безопасно и надёжно, не допустив отклонений выше нулевого уровня по Международной шкале ядерных событий INES.

В июле текущего года балансовое задание ФАС перевыполнили следующие станции: Балаковская (выработка - 3.05 млрд кВт ч, на 73 млн кВт ч больше плана), Калининская (2.56 млрд кВт ч, +325 млн кВт ч), Ростовская (2.06 млрд кВт ч, +441 млн кВт ч), Смоленская (2.24 млрд кВт ч, +315 млн кВт ч) и Билибинская (+17.5 млн кВт ч, +2.5 млн кВт ч).

Высокие показатели работы атомных станций Росэнергоатома обусловлены эффективной и устойчивой работой по выполнению графика нагрузки энергоблоков АЭС, оптимизацией сроков проведения ремонтных кампаний и повышением эффективности работы энергоблоков.

Радиационная обстановка в районах расположения атомных станций не изменялась и соответствует естественному природному фону.

Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.

В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27.89 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.3%.


"AK&M" от 04.08.2017
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