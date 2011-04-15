Роснефть приобрела по 100% акций компаний "Бурение Сервис Технологии" и "ННК - Проекты"

ПАО "НК "Роснефть" 27 апреля текущего года завершило сделку по приобретению 100%-ной доли в ООО "Бурение Сервис Технологии" (БСТ) за 9 млрд руб. Об этом говорится в отчёте компании по МСФО за 6 месяцев 2017 года.



БСТ оказывает услуги бурения в Ханты-Мансийском автономном округе.



Компания предварительно распределила стоимость приобретения на справедливую стоимость приобретённых активов и обязательств, признав гудвил в размере 9 млрд руб.



Кроме того, 17 апреля 2017 года Роснефть завершила сделку по приобретению 100% доли в ООО "Независимая Нефтегазовая Компания ? Проекты" (ННК - Проекты), в рамках которого ведётся разработка Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и Ново-Ендырского лицензионных участков в Ханты-Мансийском автономном округе.



Предварительная цена приобретения составила 40 млрд руб. (за вычетом полученных денежных средств). Условиями договора также предусмотрен окончательный платёж.



По состоянию на 30 июня 2017 года оценка справедливой стоимости активов и обязательств ННК - Проекты не была завершена. Распределение стоимости приобретения на справедливую стоимость приобретённых активов и обязательств будет завершено в течение 1 года с момента их покупки.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.





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