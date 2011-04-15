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04/08/2017
18:14

Wyndham Worldwide разделит свой бизнес на две отдельные компании

Группа Wyndham Worldwide Corp. заявила, что намерена разделить свой гостиничный и таймшеринговый бизнес на две отдельные публичные компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эту стратегию Wyndham выбрала вслед за своими конкурентами Marriott International Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc., которые в последние годы также отделяли свои таймшеры.

Группа Wyndham Worldwide объединяет гостиничные бренды и услуги, являясь крупнейшей в мире гостиничной сетью по числу отелей. Сети принадлежат более 20-ти гостиничных брендов. Основные бренды, представленные в России и странах СНГ - это Wyndham Grand, Wyndham, Ramada, Days Inn, Super 8.




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