Россия и Индонезия начали строительство совместного НПЗ Tuban

Россия и Индонезия начали работы по проекту возведения нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Tuban на острове Ява, общий объём инвестиций в который может составить $15 млрд. Как сообщает "КоммерсантЪ", об этом рассказал журналистам посол Индонезии Вахид Суприяди.



"Уже состоялось подписание меморандума о взаимопонимании, прошла техническая встреча российской Роснефти и индонезийской компании Pertamina. Россия выиграла тендер на строительство завода в районе Тубан", - сказал посол.



Он также отметил, что договорённость по проекту стала "одним из важнейших результатов встречи президента Индонезии Джоко Видодо с Президентом России Владимиром Путиным в прошлом году в Сочи".



"Есть много технических вопросов, которые требуют детального обсуждения - именно поэтому на переговоры ушло столько времени", - подчеркнул дипломат.



По его словам, работы по проекту уже начались, а завершить строительство завода планируется в 2023 году. Также индонезийская сторона заявила о заинтересованности в разработке на территории России двух нефтяных месторождений.



Напомним, в октябре 2016 года Роснефть и Pertamina заключили предварительные соглашения, предполагающие продажу индонезийской компании долей в Русском месторождении и Северной оконечности Чайво.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



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