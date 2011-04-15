Д.Медведев одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития в Вологодской области

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Череповец" в Вологодской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Определены границы ТОР "Череповец", виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест.



Правительством Вологодской области подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации ряда инвестиционных проектов.



Создание ТОР "Череповец" позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия - ПАО "Северсталь", повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать около 2.5 тыс. постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 10 млрд руб., полагает кабинет министров.





"AK&M" от 04.08.2017