Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 августа 2017 года





ПОХОРОНЫ В "ОДНО ОКНО"

РИТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ МОСКВЫ ПРЕДЛОЖЕНО РАСПРОСТРАНИТЬ НА ВСЮ СТРАНУ



Владимир Путин поручил повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг, по сути, предложив распространить московский опыт их оказания на всю Россию. В столице в организации захоронений активно участвует государство, что, впрочем, не решает проблему деятельности серых агентов. Их оборот в стране достигает 120-150 млрд руб.





АВТОКОНЦЕРНЫ ОТВОЕВАЛИ ДОЛЮ У ГАРАЖЕЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ПОДЕШЕВЕЛИ ЗА СЧЕТ МАРЖИ ДИЛЕРОВ



В 2016 году на фоне падения продаж автоконцерны начали бороться за высокомаржинальный сервисный сегмент, осуществляя программу снижения цен на запчасти. Сегодня у многих брендов прейскурант на оригинальные детали практически сравнялся с ценами серых запчастей. В концернах отмечают значительный рост выручки и загрузки сервисов. Но если покупатели и производители в этой ситуации только выигрывают, то дилеров скидки не всегда радуют, поскольку реализуются они, как выяснилось, за счет маржи продавцов.





ДЕЛО ТАНКЕРА ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ В СУДЕ

РЕШЕНИЕ О СНЯТИИ АРЕСТА С СУДНА ПОПАЛО ПОД САНКЦИИ



Как выяснил "Ъ", в спор структур "Транснефти" и Приморского торгового порта с греческими компаниями за 3,37 млрд руб. ущерба, нанесенного причалу танкером ответчиков, вмешались антироссийские санкции. Арбитражный суд, снявший арест с танкера, наложенный в качестве обеспечения иска, через два дня без уведомления сторон изменил решение на противоположное, объяснив это нахождением "Транснефти" в санкционном списке ЕС. Ответчики усмотрели в этом подлог и пожаловались на судью в Следственный комитет России (СКР). По мнению юристов, ситуация напоминает историю из 1990-х годов, а обстоятельства могут свидетельствовать о вмешательстве в процесс посторонних.





"ОТКРЫТИЕ" РАСПРОБОВАЛА QIWI

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА УВЕЛИЧИЛА ДОЛЮ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ



Планы группы "Открытие" по увеличению доли участия в компании Qiwi Plc., владеющей одноименной системой моментальных платежей, частично реализованы со второй попытки. В начале августа входящий в группу банк "Открытие" стал акционером Qiwi, купив 12,2% акций Qiwi за $99,5 млн. Новый инвестор может появиться и у банка "Открытие": переговоры об этом, по сообщению СМИ, уже ведутся.





ЗРИТЕЛЕЙ УСАДЯТ К ЭКРАНУ ПО-ТУРЕЦКИ

"ГАЗПРОМ-МЕДИА" СНИМЕТ СЕРИАЛ ДЛЯ "ПЕРВОГО КАНАЛА"



С оглядкой на успех турецкой телесаги "Великолепный век", обеспечившей рост рейтингов каналу "Домашний", входящая в "Газпром-медиа" киностудия КИТ готовит производство похожего телепроекта. Сериал "Султан моего сердца" будет сниматься для "Первого канала" вместе с турецкой Maya Productions и позиционируется как самый дорогой международный телепроект последних лет на российском рынке. Такие проекты редко оправдывают ожидания, отмечают конкуренты.





КУРАТОР "СПУТНИКА" ПОКИНУЛ "РОСТЕЛЕКОМ"

АЛЕКСЕЙ БАСОВ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В СТРУКТУРЫ РВК



Бывший вице-президент "Ростелекома" Алексей Басов с августа не работает в госкомпании. В течение четырех лет работы в "Ростелекоме" топ-менеджер курировал запуск и развитие интернет-поисковика "Спутник", рыночная доля которого в июле была менее тысячной доли процента. По данным "Ъ", Алексей Басов может продолжить карьеру в структурах Российской венчурной компании (РВК): созданный при участии топ-менеджера корпоративный венчурный фонд "Ростелекома" участники рынка считают "примером для подражания".





ПАВЕЛ ФУКС СДАЛ ПРОДУКТЫ

БИЗНЕСМЕН ВЫШЕЛ ИЗ КАПИТАЛА "РОСАГРОМАРКЕТА"



Владелец MosCityGroup Павел Фукс перестал быть учредителем холдинга "Росагромаркет", который планирует строительство сети оптово-распределительных центров (ОРЦ). Девелопер должен был содействовать реализации одного из проектов в Подмосковье, но строительство было решено перенести в другое место.







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"AK&M" от 07.08.2017