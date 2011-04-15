Дайджест газеты "Ведомости" от 7 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 августа 2017 года.





НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМОГО



Владимир Антонов, крах банков которого дорого стоил нескольким странам, вернулся к делам: пока прокуроры Литвы ищут его, он строит в России новую банковскую группу



Владимир Антонов вернулся в банковский бизнес, рассказали "Ведомостям" несколько банкиров и знакомый Антонова. С января 2017 г. он фактически контролирует банк "Русский инвестиционный альянс" (РИА-банк), а в ближайшее время его доверенные лица могут приобрести еще один банк, "Русский международный" (РМБ), говорят источники. Антонов стал скупать банки в начале 2000-х гг. Большинство из них были впоследствии присоединены к калининградскому Инвестбанку, который Антонов в 2011 г. продал своему подчиненному, а спустя два года банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд руб. и выплатило вкладчикам 29,4 млрд. О других приключениях Антонова читайте в "Ведомостях".





ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОПАЛИ В СОЦСЕТЬ



Стало известно, какую персональную информацию собирает соцсеть "В контакте". Компания считает, что ничего противозаконного она не делает



Мобильное приложение "В контакте" собирает и передает разработавшей его интернет-компании данные о пользователях. Помимо информации об устройстве и его операционной системе приложение передает компании "В контакте" перечень установленных пользователем программ, данные о его местоположении, список точек доступа сетей WiFi. Также оно передает Mail.ru Group (владеет соцсетью "В контакте") название мобильного оператора, идентификационные номера sim-карты и мобильного телефона. К таким выводам пришел программист из Санкт-Петербурга Владислав Велюга, который проанализировал работу приложения и сообщил об этом в своем публичном Telegram-сообщении.



"В контакте" никогда не скрывала, что собирает такую информацию для рекламы, оптимизации, рекомендаций, говорит представитель компании Евгений Красников.





УГОЛЬЩИКИ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТ ЦЕНЫ



Резкие колебания цен на товары вынуждают компании отказываться от стандартных контрактов. Так, стоимость коксующегося угля в мире теперь пересчитывается по окончании поставок



Динамика цен на австралийский коксующийся уголь (FOB Австралия) за последние 1,5 года напоминала американские горки. Сырье дешевело до $75 за 1 т, потом взлетало в цене до $300 за 1 т, а затем рушилась до $150 за 1 т. Цены падали из-за мирового перепроизводства стали (коксующийся уголь используется при выплавке чугуна), а росли из-за сильных наводнений в Австралии или Китае, мешавших добыче сырья. При этом три четверти мировых производителей коксующегося угля в середине 2016 г. были на грани банкротства.



Как только стало понятно, что такая чехарда может сохраниться надолго, покупатели и производители сырья перешли на новую схему определения цены, рассказали "Ведомостям" сотрудники трех угольных компаний и подтвердил представитель "Мечела".





"Я ДО СИХ ПОР ВИЖУ В МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ ПОТЕНЦИАЛ"



Австрийский посол Эмиль Брикс, покидающий Россию, рассказывает, почему у Европы не было альтернативы санкциям и отчего она необходима теперь



Посол Австрии в России Эмиль Брикс оставляет пост после двух с половиной лет работы - времени, которое стало рубежом в отношениях России и Европы, а в августе он возглавит дипломатическую академию Вены, старейшее в мире учебное заведение по подготовке дипломатов.



В Австрии, граничащей с несколькими странами бывшего социалистического блока, Россию, по словам Брикса, не воспринимают как угрозу, но к опасениям соседей относятся с пониманием. Страна входит в число европейских "нейтралов" - нейтралитет закреплен в декларации о независимости, в 1955 г. восстановившей суверенитет республики после германского аншлюса. Государство не входит в НАТО, а интеграция в ЕС длилась шесть лет до вступления в союз в 1995 г.



Сейчас конституция Австрии закрепляет участие в совместной внешней политике и мероприятиях ЕС, которые могут ограничивать экономические отношения с третьими странами. Однако Вена далеко не всегда согласна с этой политикой.





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Молодых специалистов все меньше волнуют зарплаты и все больше - само содержание работы. Работодатели предлагают молодым совмещать обязанности



Современная молодежь перестала гнаться за рублем. Таковы выводы опроса менеджеров по персоналу 100 российских компаний с годовой выручкой от 100 млн руб. 68% работников в возрасте от 20 до 34 лет не считают зарплату самым важным стимулом к работе. Гораздо важнее интересные задачи (56%) и гибкий график (43%). Материальное вознаграждение на 1-е место ставят 32% опрошенных. У людей старшего возраста предпочтения молодежи часто вызывают непонимание, но поколение Y (1984-2004 годов рождения) действительно так думает.





"ДЮНКЕРК" УСТОЯЛ



Военная драма Кристофера Нолана не уступила лидерство в прокате премьерным "Эмоджи фильму" и "Взрывной блондинке"



Потери оказались невелики: по сравнению с первым уикендом сборы "Дюнкерка" в Северной Америке упали всего на 44%. Фильм добавил $28,1 млн в национальном прокате и $45,6 млн в международном. Суммарная касса по обе стороны Атлантики за 10 дней составила $234,1 млн. В Соединенном Королевстве падение составило смешные 16%, а десятидневные сборы "Дюнкерка" ($35,4 млн) уже перекрыли результаты "Интерстеллара" и "Американского снайпера" за весь прокат. Сюжет о спасении соотечественников из немецкого окружения в мае 1940 г. не оставляет равнодушными британских зрителей, и они вторую неделю демонстрируют обоснованный патриотизм.



Анимационный "Эмоджи фильм" стартовал на втором месте с результатом $25 млн. Премьерная публика оценила картину на среднюю B по шкале CinemaScore, зато эмоций не пожалели критики.





БИТКОИН ПОДЕЛИТСЯ НА ДВА



Во вторник самая популярная криптовалюта в мире - биткоин - может разделиться на две. Разработчики биткоина выпустят обновление, но часть держателей валюты, скорее всего, не установит его.



Во вторник, 1 августа, мир ждет обновления кода биткоина - его в 15.30 по московскому времени должны запустить разработчики криптовалюты. Об этом сообщают CNBC, Forbes и отраслевые издания.Биткоин - самая популярная криптовалюта в мире. Сейчас, по данным ресурса CoinMarketCap, в обороте по всему миру - 16,5 млн биткоинов, что эквивалентно $46,1 млрд.. Обновление нужно, чтобы увеличить работоспособность сети, объединяющей владельцев криптовалюты, и ускорить проведение транзакций, объясняет сооснователь и партнёр криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис. Информация обо всех транзакциях с биткоином передается блоками. Апдейт же позволяет вместить больше транзакций в один блок, убрав подписи владельцев кошельков в отдельную часть блока.





РУБЛЬ ГОТОВИТСЯ К АВГУСТУ



Евро подорожал до почти 71 руб., доллар - перевалил за 60 руб.: последний раз европейская валюта обходилась так дорого в ноябре прошлого года, а доллар - в январе этого года



В понедельник рубль ослабел к доллару и евро на 50 и 81 коп. до 60,06 руб. и 70,82 руб. соответственно (данные Московской биржи расчетами "завтра" на 18.52 мск). При этом нефть вчера дорожала: к 10.00 мск стоимость сентбярьских фьючерсов на Brent составляла $52,92 за баррель, это максимум с конца мая этого года. Правда, затем стоимость нефти начала падать и к 17.40 баррель стоил $52,29. Расхождение в динамике стоимости нефти и рубля началось на прошлой неделе: цены на нефть поддерживали позитивные новости (на встрече ОПЕК+ экспортеры договорились поддерживать меры по сокращению добычи, к соглашению присоединились Ливия и Нигерия), а на российскую валюту давило ожидание усиления санкций США.







Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.08.2017