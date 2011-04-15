Повтор! Инфляция в РФ в июле составила 0.1%, с начала года - 2.4%

Инфляция в РФ июле составила 0.1%, с начала года - 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в июле снизились на 1%, с начала года выросли на 2.4%. Цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции за месяц выросли на 0.1% (+0.8%). На непродовольственные товары цены увеличились на 0.1% (+1.4%). Цена на платные услуги населению подорожали на 1.6%, с начала года - на 3.6%.



В июле снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров. Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции.



Так, цены на капусту белокочанную снизились на 34.5%, картофель - на 21.2%, свёклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны - на 8.3-15.2%. Одновременно цены на апельсины и яблоки увеличились на 8% и 6.4% соответственно. В группе рыбопродуктов рыба живая и охлажденная подешевела на 1.1%.



Вместе с тем на 0.4-0.6% стали дороже икра лососевых рыб отечественная, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, а также консервы рыбные натуральные с добавлением масла. Из наблюдаемых видов круп наиболее значительное снижение цен отмечалось на крупу гречневую - на 2.5%.



При этом рис подорожал на 0.3%. Одновременно цены на национальные сыры и брынзу, мёд и мороженое выросли на 0.4-0.8%. Кроме того, на 0.4% стал дороже обед в столовой, кафе, закусочной.



В июле среди наблюдаемых групп непродовольственных товаров более всего выросли цены на табачные изделия. При этом сигареты с фильтром зарубежных торговых марок за месяц стали дороже на 0.9%, отечественные - на 0.5%.



В группе строительных материалов наибольший прирост цен отмечался на доски обрезные - 1.7%, цемент тарированный, стекло оконное листовое, рубероид - 0.6%.



В преддверии нового учебного года зафиксирован рост цен на товары для школьников. На 0.5-1% повысились цены на ранцы и рюкзаки, учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, тетради, альбомы для рисования, одежду для детей школьного возраста.



Свежесрезанные цветы стали дешевле на 1%, туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, велосипеды для дошкольников, коньки роликовые, персональные компьютеры, смартфоны, миксеры, блендеры - на 0.5-0.8%.



В июле тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем выросли на 3.5%. Наиболее значительно увеличились тарифы на водоотведение - на 6.5%, отопление, холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроэнергию и плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 3.7-5.4%.



Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги зафиксирован практически во всех субъектах РФ. При этом жилищные услуги более всего подорожали в Москве - на 10.4%, Севастополе - на 9.5%, Санкт-Петербурге - на 6.3% и Орловской области - на 5.1%. Наибольший прирост тарифов на коммунальные услуги отмечался в Севастополе - на 14.6%, Крыму - на 12.4% и Калужской области - на 9.1%.



Путевки в санатории стали дороже на 4.1%, в дома отдыха и пансионаты на территории России - на 3.9%, туры на отдых в Испании и Греции, экскурсионные поездки в Германию и автобусные экскурсии по городам Европы - на 2.3-3.6%. При этом поездки в Китай стали обходиться дешевле на 0.9%, в Таиланд - на 0.2%.



Проезд в пригородном поезде подорожал на 3.1%, полет в салоне экономического класса самолета - на 2%. Стоимость проезда в купейных вагонах поездов дальнего следования снизилась на 0.1-0.4%, а в отдельных регионах - на 10-17.8%.



"AK&M" от 04.08.2017