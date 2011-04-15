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07/08/2017
11:04

Минфин подготовил защищающие водителей поправки к закону об ОСАГО

Минфин доработал идею либерализации системы ОСАГО. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Из-за опасений по поводу роста цен в этом сегменте страховщикам предложено во время переходного периода к свободным тарифам самостоятельно устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты. Водителям поправки ведомства к закону об ОСАГО предлагают три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2 млн руб. и возможность заключать договор более чем на год.

Как следует из текста проекта, страховщик будет не вправе отказать клиенту в заключении договора по выбранному им варианту или навязывать альтернативу. Водителям предлагается также дать возможность приобретать полис на срок больше года.

Участникам рынка не нравятся ни рост лимитов выплат, ни идея установки за свой счет средств, отслеживающих манеру вождения клиента для снижения тарифов,- а сами тарифные коэффициенты они хотели бы не только снижать, но и повышать.

По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), коэффициент убыточности сектора в целом по РФ превышает 100%, и компании сокращают свое присутствие на этом рынке. Так, Росгосстрах в июне впервые за всю историю ОСАГО уступил первое место по сборам ближайшему конкуренту - РЕСО-Гарантии, причем в этой компании признавались, что "также сдерживают рост в этом сегменте всеми законными методами".


"AK&M" от 07.08.2017
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