Банк "Открытие" полностью восстановил работу банкоматной сети и возобновил проведение операций по картам. Об этом говорится в сообщении банка.



В настоящее время полностью восстановлена работа банкоматной сети, также возобновлено проведение операций с банковскими картами. В полном объеме работают "Рокетбанк" и Точка", входящие в состав группы "Открытие".



Часть банкоматов в некоторых регионах и часть карт банка "Открытие", временно не работала в результате повреждения рабочими, ведущими ремонт на Смоленской площади, сразу двух кабелей, которые вели в ЦОД банка, подчёркивается в сообщении.



Банк "Открытие" изучает причины аварии и рассматривает возможность обратиться в суд для защиты своих интересов.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.



Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.





"AK&M" от 07.08.2017