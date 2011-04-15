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07/08/2017
11:47

Банк "Открытие" полностью восстановил работу банкоматной сети и возобновил проведение операций по картам

Банк "Открытие" полностью восстановил работу банкоматной сети и возобновил проведение операций по картам. Об этом говорится в сообщении банка.

В настоящее время полностью восстановлена работа банкоматной сети, также возобновлено проведение операций с банковскими картами. В полном объеме работают "Рокетбанк" и Точка", входящие в состав группы "Открытие".

Часть банкоматов в некоторых регионах и часть карт банка "Открытие", временно не работала в результате повреждения рабочими, ведущими ремонт на Смоленской площади, сразу двух кабелей, которые вели в ЦОД банка, подчёркивается в сообщении.

Банк "Открытие" изучает причины аварии и рассматривает возможность обратиться в суд для защиты своих интересов.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.

Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.


"AK&M" от 07.08.2017
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