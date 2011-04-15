Поставки импортного продовольствия в РФ за 3 года сократились в 2 раза до $25 млрд, заявил А.Ткачев

Поставки импортного продовольствия сократились почти в 2 раза за 3 года: до $25 млрд с $43 млрд в 2016 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, подводя итоги реализации программы импортозамещения, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.



За 3 года ряд отраслей сельского хозяйства обеспечили рост объёмов отечественного производства и заместили импортную продукцию. "Отечественные сельхозпроизводители получили карт-бланш после ограничения доступа импортных продуктов на наш рынок. Это открыло "окно возможностей" для отрасли. Рынок не терпит пустоты, поэтому место импортеров заняли отечественные сельхозпроизводители. На российской полке стали доминировать отечественные продукты питания, а поставки импортного продовольствия сократились почти в 2 раза за 3 года: с 43 до 25 млрд долларов в 2016 году", - отметил А.Ткачев.



Рост сельхозпроизводства достиг 11% за 3 года благодаря реализации комплекса мер в сфере импортозамещения.



"AK&M" от 07.08.2017