Сбербанк открыл ТрансФин-М кредитную линию на 1.2 млрд руб.

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, подписал договор с лизинговой компанией "ТрансФин-М" об открытии кредитной линии на сумму более 1.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Финансирование предоставлено сроком на 5 лет.

ПАО "ТрансФин-М" (ИНН 7708551181) учреждено 4 февраля 2005 года НПФ "Благосостояние". Компания разработала и использует единую технологию передачи оборудования в лизинг. В сферу деятельности входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники.



Чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" за 2016 год по МСФО выросла на 6.98% до 1.445 млрд руб. с 1.35 млрд руб. годом ранее. Процентные доходы от финансового лизинга увеличились на 11.66% до 13.428 млрд руб. с 12.026 млрд руб., чистый процентный доход - на 31.56% до 3.537 млрд руб. с 2.688 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.34% до 1.915 млрд руб. с 1.605 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" за 2016 год по РСБУ снизилась на 1.15% до 1.022 млрд руб. с 1.034 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.9% до 21.051 млрд руб. с 18.007 млрд руб., прибыль от продаж - на 8.24% до 11.402 млрд руб. с 10.534 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась на 2.38% до 1.213 млрд руб. с 1.243 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале 2017 года выросла на 54% до 155 млрд руб. В том числе за март прибыль составила 50.4 млрд руб. Активы в марте сократились на 1.2% до 21.3 трлн руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле 2017 года составила 207.062 млрд руб. по сравнению со 142.327 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход банка увеличился относительно четырёх месяцев 2016 года на 5% и составил 376.9 млрд руб.



"AK&M" от 07.08.2017